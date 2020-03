La stoccata di Francesco Monte alle sue ex: "Mai cercato i riflettori a tutti i costi"

Negli ultimi giorni Francesco Monte è tornato al centro della cronaca rosa non per sua volontà, ma per alcune dichiarazioni fatte da due sue ex, oggi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Qualche settimana fa, infatti, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese si sono confrontate sulle loro relazioni sentimentali con Monte. Francesco, infatti, è stato fidanzato con la campana ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne e la loro storia si concluse in seguito all’incontro del modello con Cecilia Rodriguez. La frequentazione del tarantino con la ex Madre Natura, invece, risale ai tempi de L’Isola dei famosi.

La permanenza di Francesco in Honduras, però, terminò subito in seguito alle accuse di Eva Henger riguardo al presunto uso di sostanze stupefacenti da parte del giovane. I pochi giorni all’Isola, però, permisero a Monte di iniziare una conoscenza con la Di Benedetto: i due continuarono a vedersi anche dopo il programma, ma la frequentazione durò un battito di ciglia. Nella casa del Grande Fratello Vip, poi, Paola ha raccontato di essere stata contattata dall’ex fidanzato poco prima del suo ingresso nel reality show e, a suo dire, Monte le avrebbe suggerito di evitare di parlare di lui nella Casa.

Le esternazioni di Paola e Teresanna, quindi, pare non siano particolarmente piaciute a Francesco che, intervistato dal settimanale Gente, ha lanciato una vera e propria stoccata a tutte le sue ex fidanzate. Raccontando la felicità per la sua storia con Isabella De Candia, Monte ha sottolineato: “Dipende anche da chi hai accanto, da cosa vuole, io non ho mai cercato i riflettori a ogni costo” . Una esternazione, questa, che ha fatto storcere il naso ai fan della Pugliese e della Di Benedetto, certi che il modello abbia voluto puntare il dito nei confronti delle sue due ex oggi rinchiuse al Gf Vip.