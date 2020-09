Una sfortunata partita di basket per Fedez. Corsa in ospedale per il rapper

singolo di studio, dal titolo “Bella Storia”, il rapper e marito di Chiara Ferragni è stato preso di mira dagli hater per una foto che ha pubblicato su instagram. Fedez è apparso con capelli e smalto rosa mentre stringeva il piccolo Leone tra le braccia. A nessuno è piaciuta la sua mossa pubblicitaria per promuovere l’uscita del sua nuova canzone. Eppure Fedez, incurante delle critiche, ha continuato le sue normali attività. Infatti ha postato foto e dirette sul suo seguitissimo profilo social. Ma le sventure per rapper di Milano non sono di certo finite qui.

Sempre nella giornata del 24 settembre ha partecipato a una partita di basket in cui era presente anche il cestista Gigio Datome. Non è dato sapere il motivo per quale Fedez si è improvvisato giocatore, ma tutti conoscono fin troppo bene la tempra e lo spirito libero dell’artista. Il momento sportivo è stato, ovviamente, pubblicato sui social con stories e video su instagram. La partita di basket è durata poco perché, tra un video e un altro, si nota molto chiaramente che Fedez è caduto al suolo accusando dolori alla gamba. Subito la corsa in ospedale per diagnosi che arriva, anche lei, qualche ora dopo sui social. Fedez si è rotto i legamenti al piede destro.

“Non mi è andata così male – commenta il rapper -. Devo stare con il piede all’insù per tutto il tempo. A me non piace ma a mio figlio questa cosa diverte molto –aggiunge -. Gli piace andare avanti e indietro per tutto il salone mentre io sono in queste condizioni”, conclude con ironia. Su Instagram ha condiviso con i suoi fan tutti i momenti: dalla caduta fino all’arriva a casa in stampelle. In quel momento Chiara Ferragni era a Roma per lavoro, ma appena ha saputo quello che è successo, subito è corsa tra le braccia del marito. Anche lei, infatti, appare tra i video di Fedez intenta ad accudire il rapper sfortunato. Ma tutto quello che è successo non ha di certo impedito a Fedez di attendere con impazienza l’uscita del suo nuovo singolo che, dalla mezzanotte di oggi, è disponibile in tutte le piattaforme musicali. Si spera che possa bissare il record di “Bimbi per strada” che solo su Spotify ha totalizzato i 10 milioni di visualizzazioni.