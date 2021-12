Sherlock Holmes riporta in scena i reali omicidi di Jack lo Squartatore

Sherlock Holmes è il film che andrà in onda questa sera alle 20.59 su 20 Mediaset. Diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr. e Jude Law, Sherlock Holmes è una rivisitazione del famoso investigatore privato nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle e diventato un simbolo di perizia e intelligenza.

Sherlock Holmes, la trama

Sul finire dell'Ottocento l'investigatore Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.), insieme al suo fidato assistente Watson (Jude Law) è sulle tracce di un killer responsabile della morte di cinque ragazze usate come sacrificio umano all'interno di riti di magia nera. Grazie all'acume dell'investigatore, Lord Blackwood (Mark Strong) viene catturato e arrestato. Sembra la conclusione perfetta di un'indagine molto delicata e quando tre anni dopo Sherlock Holmes riceve la notizia che Blackwood sta per essere impiccato rimane sorpreso di scoprire che come ultimo desiderio l'uomo ha chiesto di incontrarlo. È così che il condannato avvisa Sherlock Holmes di altre tre morti che stanno per affacciarsi all'orizzonte e che faranno cadere il mondo in un'era di tenebre. Sherlock Holmes lo lascia parlare e assiste quando Blackwood viene ucciso. Peccato che, pochi giorni dopo, la tomba dell'uomo viene trovata vuota e il panico comincia a serpeggiare per la città. Sherlock Holmes è così costretto a indagare, mentre la sua vita subisce ulteriori complicazioni: da una parte la notizia che Watson sta per sposare la sua amata Mary (Kelly Reilly), dall'altra il ritorno in scena di Irene Adler (Rachel McAdams), criminale per cui l'investigatore prova dei forti sentimenti.

I riferimenti alle vittime di Jack lo Squartatore

Lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie è uno dei tanti adattamenti che l'opera di Arthur Conan Doyle ha ricevuto sul piccolo e grande schermo. Come nel caso della serie televisiva interpretata da Benedict Cumberbatch, anche questo Sherlock Holmes mischia un po' le carte in gioco e apporta delle invenzioni e dei cambiamenti in quelli che sono i racconti originali dedicati al geniale investigatore. Ad esempio, come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base i cinque omicidi di cinque donne che Lord Blackwood compie all'inizio della pellicola sono un chiaro rimando alle vittime del killer Jack lo Squartatore, un rimando che non ha basi nell'opera letteraria di Arthur Conan Doyle, ma che tuttavia aiuta a costruire l'atmosfera del film, con i suoi toni freddi e la scelta cromatica che tende sempre al grigio e al blu.

Jack lo Squartatore fu un serial killer attivo tra l'agosto e il novembre del 1888 a White Chapel, un quartiere povero di Londra. Come riporta Britannica, il serial killer è ufficialmente colpevole della morte di cinque prostitute. La prima vittima fu Mary Ann Nichols, una senzatetto che, secondo The History Press, non aveva i soldi nemmeno per pagarsi una stanza. Il suo corpo venne trovato in una pozza di sangue intorno alle quattro del mattino: la donna aveva la gola tagliata e una profonda incisione nell'addome. La seconda vittima fu invece Annie Chapman, che dopo un'adolescenza più o meno normale si avvicinò sempre più all'alcol, al punto da essere estromessa dalla sua stessa famiglia. Una delle ultime volte in cui venne vista viva fu il 5 settembre 1888, mentre litigava con un'altra donna intorno alla possibilità di avere una zuppa. Il suo corpo venne poi trovato senza vita in strada, anche il suo addome inciso, senza che l'assassino avesse lasciato traccia del proprio passaggio. Ci fu poi Elizabeth Stride, che fu costretta a prostituirsi dopo la morte del marito: venne seguita da Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Tutti i corpi delle cinque donne vennero trovate in strada, vittime anche di orribili mutilazioni. Sebbene ci siano stati altri omicidi riconducibili a Jack lo Squartatore solo queste cinque vittime sono state riconosciute come effettive prede del killer, la cui identità rimane ancora oggi avvolta dal mistero. E proprio come è avvenuto con Sherlock Holmes anche la personalità di Jack lo Squartatore è stata spesso al centro di molte trasposizioni cinematografiche: una delle più note è La vera storia di Jack lo Squartatore, che vede Johnny Depp nei panni dell'investigatore chiamato a far luce sulla morte delle prostitute.