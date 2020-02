Si finge il fidanzato di Diletta Leotta e prova ad entrare nel suo hotel

Uno dei volti femminili del Festival di Sanremo, Diletta Leotta, è stata - suo malgrado - l'involontaria protagonista di un inquietante fatto di cronaca che fortunatamente si è risolto senza spiacevoli conseguenze.

Nei giorni del Festival della Canzone Italiana, la cittadina di Sanremo diventa meta di curiosi e di fan dei cantanti e delle celebrità, ma anche di personaggi bizzarri o addirittura di mitomani. Negli anni novanta fecero molto scalpore l'incursione del cosiddetto "cavallo pazzo" sul palco del Teatro Ariston o il presunto tentato suicidio di un uomo che scavalcò il parapetto della galleria e che desistette solo grazie all'opera di convincimento di Pippo Baudo.

Anche quest'anno un brutto episodio ha turbato la serenità della Riviera dei fiori. Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, un uomo si sarebbe finto il fidanzato di Diletta Leotta per fare incursione nel suo hotel. Poco dopo l'una e mezzo di notte, un uomo - un romano di 52 anni, secondo Leggo - si sarebbe presentato alla reception dell'Hotel Royal, dove alloggiano molti artisti, e avrebbe affermato: "Sono il fidanzato di Diletta Leotta".

L'uomo avrebbe anche dichiarato di essere stato invitato come ospite alla seconda serata di Sanremo. Queste dichiarazioni e l'evidente stato di agitazione dell'uomo avrebbero però insospettito il receptionist dell'albergo che non avrebbe preso in considerazione la sua richiesta. Anzi, il personale dell'hotel avrebbe cercato di tranquillizzarlo e non avrebbe perso tempo a richiedere l'intervento della polizia.

Sempre secondo quanto riferito da Leggo, nella notte il sedicente fidanzato di Diletta Leotta sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute. In mattinata, invece, sarebbe stato portato in commissariato per tutte le indagini del caso. Fortunatamente questo brutto episodio si è concluso senza brutte conseguenze, ma i contorni dell'accaduto rimangono inquietanti e potrebbero nascondere anche un'ossessione o un tentativo di persecuzione nei confronti di Diletta Leotta, che sarà protagonista di un intervento nella prima serata di Sanremo.

La conduttrice di Dazn non ha anticipato molto sul contenuto del suo discorso ma ha rivelato: "A modo mio parlerò di donne e sarà molto emozionante". Chissà se la sua riflessione prenderà spunto anche da questo triste episodio di cui è stata vittima.

