"Si paga in baudi e c'è il bonus capezzoli. Ecco il FantaSanremo"

Tutto è nato per gioco al bar Corva da Papalina, a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Otto amici, otto burloni, che si sono inventati il fenomeno del momento: il FantaSanremo. Sulla falsariga del Fantacalcio, il giocatore organizza e gestisce una squadra virtuale scegliendo tra i 25 cantanti in gara. Si vince in base alle performance dell'artista sul palco. Si paga in «baudi» (omaggio al recordman dei presentatori del Festival): con cento «baudi» si devono acquistare 5 artisti e nominare un capitano.

Per capire quanto il gioco stia spopolando, basta una cifra: le squadre create finora sono 160mila e le leghe 22mila. Sta facendo impazzire anche i cantanti, pure Michele Bravi si è iscritto.

Ma chi c'è dietro? «Siamo un gioioso manipolo di appassionati del Festival - racconta Nicolò Peroni, titolare del bar (nella foto) - lo guardiamo da sempre. Due anni fa per scherzo ci siamo detti «Perché non facciamo il FantaSanremo?». All'inizio eravamo una ventina, poi in cinquanta stipati nel mio locale durante la settimana della kermesse. In palio c'era un prosciutto e una bottiglia di vino. L'anno scorso, durante il lockdown, non ci si poteva incontrare, così l'abbiamo trasferito online. È stato subito boom con 50mila iscritti al sito». La voce è corsa veloce coinvolgendo social e influencer fino ad arrivare ai cantanti in gara, ne hanno parlato pure Fedez e Lo Stato Sociale. Non contenti, si sono inventati pure il FantaEurovision.

Tutti sui trent'anni, non nascono maghi dei social o dei game. «Oltre a me che gestisco il bar - continua Nicolò - gli altri lavorano nel mondo della musica: fonici, insegnanti, titolari di studi di registrazione, più Marina che è una giornalista di una testata locale». Giovani artisti fantasiosi, che si sono «costituiti» nella Fit (Federazione italiana FantaSanremo). Pensate ai Bonus che si sono inventati (oltre ovviamente alla posizione in classifica): un capezzolo esibito vale +10 punti, un tatuaggio nelle zone pubiche + 20 punti, insulti o gesti provocatori contro il pubblico + 25, morte in diretta (si scherza ovviamente) + 1000 punti. I Malus: -50 per caduta dalle scale, - 25 per caduta della dentiera, -50 positività al Covid. Per ora, in testa alle Fantaquotazioni ci sono Mahmood e Blanco con 35 «baudi», seguono Achille Lauro con 32 ed Elisa con 38.

Insomma, un gioco che potrebbe fruttare anche dei guadagni (è già sponsorizzato da SkyWiFi e Radio Italia) «Ma no, se si mettono di mezzo i soldi si rovinano le amicizie - dice saggiamente Nicolò -. Noi ci vogliamo solo divertire». E andare a Sanremo? «Sarebbe bello, ma con il Covid è difficile. Magari l'anno prossimo».

Intanto le iscrizioni scadono alle 23,59 del 31 gennaio. Durante il Festival la banda degli otto farà delle dirette social dall'ormai famoso bar per aggiornare i giocatori sulle quotazioni, analizzare gli episodi e valutare eventuali dubbi su Bonus e Malus..