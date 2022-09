Il signore degli Anelli - Gli Anelli del potere su Prime Video

È sbarcata su Amazon Prime lo scorso 2 settembre ma la serie de "Il Signore degli Anelli-Gli Anelli del potere" ha già ottenuto l'approvazione dei fan della saga letteraria di J.R. R. Tolkien - da cui trae spunto quella cinematografica di Peter Jackson - e degli appassionati del genere fantasy. Una trama avvincente, ricca di suspance e di personaggi. E se vi state domandando se vale davvero la pena guardarla, la risposta è: "sì". Senza alcuna ombra di dubbio (né spoiler, promesso).

L'impatto visivo

Dal grande schermo al "piccolo schermo" - quello dei tablet, del pc o dello smartphone - il passo è breve ma non impossibile. Nonostante siano stati trasmessi (in streaming) soltanto i primi 4 episodi della serie, possiamo affermare con assoluta certezza che "Gli Anelli del potere" non ha nulla da invidiare ai colossal firmati dal Premio Oscar Peter Jackson. Nonostante le dimensione dei device casalinghi sia nettamente ridotta a quella dello schermo cinematografico, l'impatto visivo rimane inalterato. Dall'ambientazione alla riproduzione delle musiche: è tutto scenograficamente imponente e colossale. Un po' come stare al cinema ma restando seduti sulla poltrona di casa.

I personaggi

Ne "Gli Anelli del potere" si avvicendano più di 20 protagonisti. La trama della serie intreccia, alternandole con un breve scarto temporale, le storie di un nutrito gruppo di abitanti della Terra di Mezzo. La protagonista (questo ve lo spoileriamo) è l'elfa Galadriel - già nota ai fan della saga cinematografica - che veste i panni di una guerriera assetata di vendetta. Ma se pensate che tutto si riduca a una mera rivisitazione di ruoli e personaggi, sbagliate della grossa. Non mancano, infatti, new entry: figure misteriose ed enigmatiche tutte da scoprire.

L'elemento sentimentale

Fate tabula rasa (o quasi) di ciò che avete visto fino ad oggi. Nella serie "Gli Anelli del potere", con grande onore e merito degli autori Patrick McKay e J.D. Payne, non mancano sfumature sentimentali. Potremmo definirla, per certi versi, quasi "romantica". Chiaramente, si tratta di un eufemismo perché il leitmotiv è sempre la tematica dell'anello. Per certo non mancano storie di amicizia, affetto filiale, amore e amicizia. Ed è forse per questo motivo che la serie in onda su Prime Video è adatta anche a un pubblico di bambini. Del resto, se Jeff Bezos sta già pensando alle prossime stagioni un motivo ci sarà. No?