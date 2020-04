L'ecografia di Silvia Provvedi è social

Tra poco meno di due mesi Silvia Provvedi diventerà mamma. Nell’attesa, la gemella bionda de "Le Donatella" ha deciso di condividere l’evoluzione della sua gravidanza con i fan sui social network. Tra foto del pancione e chiacchiere sul prossimo parto, la Provvedi ha voluto fare un regalo speciale ai suoi curiosi follower, pubblicando il video dell’ultima ecografia fatta.

Silvia Provvedi, 27 anni, aspetta il primo figlio dall'imprenditore calabrese Giorgio De Stefano con il quale ha ritrovato amore e serenità dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona. Pochi mesi fa, a "Verissimo" la cantante aveva svelato il sesso del nascituro, una femminuccia, per la felicità di tutta la famiglia e soprattutto della zia Giulia. Sul suo profilo Instagram, che gestisce insieme alla gemella, Silvia non manca di aggiornate i suoi seguaci con foto e video della gravidanza ma l’ultimo post pubblicato sulla sua pagina ha scaldato il cuore dei suoi fan. " 1,370 kg d'amore. Manca sempre meno... ti aspettiamo cucciola! #29+5 weeks pregnant" , ha scritto la Provvedi pubblicando il video dell’ultima visita fatta in ospedale.