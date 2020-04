Silvia Provvedi: "Sto vivendo una gravidanza al top, sono felice"

Manca ancora qualche mese alla nascita della figlia di Silvia Provvedi e del compagno Giorgio De Stefano: la data prevista è giugno, ma i due genitori hanno confessato di essere ancora molto indecisi sul nome.

Intervistata dal settimanale Chi sui social, Silvia si è raccontata a tutto tondo partendo proprio dal momento felice che sta vivendo da quando ha scoperto di essere in dolce attesa. Al settimo mese, la Provvedi ha rivelato che la scadenza della 38esima settimana è prevista per il 20 giugno, da qual momento la bambina potrebbe decidere di venire al mondo.

“ Indicativamente quella è la data, bisogna essere pronti – ha spiegato lei, ammettendo di essere molto serena – . I primi mesi ho avuto delle nausee che si sono prolungate fino al quinto mese, poi devo ammettere che me la sono goduta. Non mi sono fatta condizionare dalle persone che, per farti del bene, ti mettono un po’ di ansia. Devo ammettere che è stata una gravidanza top ”.

Per Silvia Provvedi, dunque, il periodo in attesa della nascita della bambina prosegue a gonfie vele e, per la prima volta, a distanza forzata dalla sorella Giulia. “ Sarà che la mia famiglia è al settimo cielo, sarà che il mio compagno è pazientissimo, sarà che mia sorella è fuori dalle grazie, è tutto molto positivo – ha scherzato la “donatella mora” - . Gli ormoni femminili? I primi due mesi, devo essere sincera, mi è capitato di piagnucolare da sola, ma è normale per colpa degli ormoni. Ora sto benissimo, sono molto felice ”.

Indecisa ancora sul nome da dare alla bambina, inoltre, Silvia ha rivelato che non si chiamerà Benedetta come, invece, si era iniziato a mormorare. “ Probabilmente non si chiamerà così, non posso anticiparvi e dirvi ancora nulla, ma non sarà Benedetta – ha fatto sapere lei - . Sarà un nome più corto, vi ho dato un indizio... ”.