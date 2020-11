Silvia Toffanin in tv dopo la scomparsa della mamma: "Lei avrebbe voluto così"

Qualcuno pensava che Silvia Toffanin avrebbe saltato la registrazione del suo programma, che dopo la scomparsa di sua madre si sarebbe presa un po' di tempo per sé. Invece no, Silvia Toffanin ieri è andata regolarmente in onda con la puntata di Verissimo e ha fatto commuovere tutto il pubblico con il saluto, in chiusura di puntata, alla sua mamma. Ha cercato di resistere, di non cedere il passo alle emozioni per tutta la durata della puntata. In qualche momento le lacrime hanno fatto capolino ma lei ha fatto di tutto per ricacciarle indietro, finché non ce l'ha più fatta, ma ormai il suo lavoro lo aveva fatto e poteva anche lasciarsi andare.

" Per me è stata una puntata emotivamente forte, ma ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo e lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi mi stia guardando, posso solo dire mamma ti amo ", ha detto Silvia Toffanin prima di scoppiare a piangere, mentre alle sue spalle compariva la scritta " Ciao nonna Gemma ". Un messaggio commosso da parte della conduttrice, compagna di Piersilvio Berlusconi e madre dei suoi due figli, a cui l'azienda per la quale lavora ha voluto dedicare un messaggio forte come una carezza: " Mediaset si unisce al dolore di Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma ". Nei giorni scorsi era stato l'account ufficiale del programma a dedicare a Silvia Toffanin un post di condoglianze, esprimendo la vicinanza per la scomparsa della nonna dei suoi figli: " Un grande abbraccio da tutti noi di Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma ".