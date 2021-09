Simona e Paola: "Siamo la strana coppia della domenica mattina di Raidue"

Eccole, le nuove Thelma & Louise del piccolo schermo. Simona Ventura e Paola Perego si sono messe insieme per una spericolata avventura: un programma la domenica mattina su Raidue, per far sorridere gli italiani assonnati in pigiama. In coppia, loro due che sono amiche, non hanno mai condotto. Ci provano, ora, per tutte le domeniche fino a maggio, sperando - si scherza - che non finisca male come a Susan Sarandon e Geena Davis nel film di Ridley Scott.

Il titolo è chiarificatore: Citofonare Rai 2. Paola e Simona, coinquiline, si dilettano in quello che fanno gli italiani in casa la domenica mattina: aggiustare le piante, mettere a posto gli armadi, pensare a quale cinema o spettacolo andare, prepararsi per ricevere parenti o amici per il pranzo. E, così, danno consigli al pubblico aiutati da ospiti attori, cantanti, imitatori. Ma la chiave del programma resta nella «strana coppia», l'alchimia tra loro due: Paola più posata, razionale, dolce; Simona vulcanica, imprevedibile, anche sopra le righe.

«Ci sono pochi programmi con una coppia al femminile - spiega Paola Perego che è stata il motore dello show voluto dal direttore Ludovico Di Meo - . In un primo momento avevamo pensato alla classica conduzione donna-uomo, poi ho detto ma perché non mettiamo al mio fianco una donna? Da lì la scelta su Simona è venuta naturale. E poi mi sono trovata a fare la sua badante, perché bisogna stare sempre attenti a quello che combina».

«Per me - racconta divertita la Ventura - è stato come tornare studentessa all'Isef, quando dividevo l'appartamento con delle amiche. Chiunque passava, citofonava. Io e Paola siamo entrambe del segno dell'Ariete, due personalità forti, ma siamo coese, anzi siamo due parti della stessa conduttrice».

Insomma lo spirito è allegro, l'entusiasmo alto. Paola e Simona sono due professioniste della tv con decine di programmi alle spalle, con alti e (alcuni) bassi della carriera e con incursioni nelle sperimentazioni che non sempre hanno avuto successo, come nel caso di Games of Games della scorsa stagione, sempre su Raidue, in cui si è cimentata la Ventura. «Noi proviamo a realizzare un programma bello e divertente - rispondono a chi chiede loro se questo show è anche un'occasione di rilancio -. Ma non dobbiamo proprio rilanciare niente, ci sono programmi che vanno bene e altri meno». «Io ho imparato di più da quelli andati male - specifica Simona -. In generale, bisognerebbe sempre dare il tempo ai nuovi programmi di rodarsi: io riproverei a dare un'altra possibilità a Games of Games». Intanto si pensa già a Sanremo: «Se Fiore e Ama mi chiamano, ci vado, visto che nell'edizione scorsa sono dovuta stare a casa per il Covid».

Prima ospite, domenica, di Citofonare Rai2 sarà Sabrina Salerno. Tra gli amici in studio e in giro per l'Italia la star social Alessandra Rametta, l'inviato (nei luoghi del Fai aperti in esclusiva) Massimo Cannoletta, l'esperto di verde Alessandro Magagnini, il commercialista Gianluca Timpone, l'inviato Tinto che sfruculierà nei frigo dei vip.