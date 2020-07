L'ira della Izzo dopo l'incidente: "Nessuno, c... un salvagente..."

" Sono caduta da un tender a uno yacht, però dai... la fortuna è che sono a Capri ", così Simona Izzo ha sorpreso tutti sui social network, svelando di aver avuto una disavventura mentre si trova in vacanza sull'isola di Capri. L'attrice, moglie di Ricky Tognazzi, è stata protagonista di uno spiacevole incidente avvenuto durante il passaggio da un tender a uno yacht. Nell'attraversare la passerella è caduta improvvisamente in acqua, rischiando grosso.

Tutta colpa dell'inesperienza " dei marinai ", coma l'ha definita la Izzo sui social rassicurando i suoi fan. A spiegare quanto accaduto è stata l'attrice attraverso un breve e pungente, quanto sarcastico, video condiviso sul web. Nel filmato pubblicato sulla sua pagina Instagram la Izzo ha raccontato di essere stata portata a casa subito dopo l'accaduto, che oltre allo choc le ha lasciato l'amaro in bocca. Nel video, infatti, Simona Izzo non si è risparmiata una nota polemica nei confronti dell'equipaggio dello yacht. " La cosa che mi turba è che nessuno si sia è buttato in acqua - ha dichiarato l'attrice romana - perché io sono andata sotto come corpo morto cade e la crew è rimasta lì, impietrita. Sentivo diceva: "La Izzo, la Izzo è in acqua", ma poi...Cazzo buttatevi! Non mi hanno lanciato neanche un salvagente ".

Sulle dinamiche dell'accaduto l'attrice, che poche settimane fa aveva infiammato il web con alcune dichiarazioni piccanti sulla sua vita sessuale insieme a Tognazzi, ha svelato ben poco. La caduta, oltre allo spavento, le avrebbe però lasciato alcune conseguenze tutt'ora in fase di accertamento medico. Nel ringraziare i suoi fan preoccupati per l'episodio e per la sua salute, l'attrice ha svelato di avere problemi a una gamba, di " non riuscire ancora a camminare bene " e di essere caduta " sbattendo la schiena ". Non solo. La Izzo ha poi scritto a un utente: " Ho avuto molta paura, forse ho anche una costola rotta sto andando in ospedale ". In suo soccorso, secondo quanto si apprende dai commenti da Simona Izzo, non sarebbe accorso neppure il marito, Ricky Tognazzi, troppo lontano dalla scena dell'incidente per aiutarla.