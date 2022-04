Il siparietto hot poi il bacio: Venier incontenibile con Bova

Nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato nel suo studio Raoul Bova, l'attore che ha definitivamente sostituito Terence Hill nella serie cult di Rai1 Don Matteo. Venerdì, infatti, è andata in onda la puntata evento in cui c'è stato il definitivo passaggio di consegne, con Hill che ha definitivamente abbandonato Spoleto per lasciarla nelle mani del suo successore, Bova. Per celebrare l'occasione, l'attore è stato invitato a Domenica In per ripercorrere parte della sua carriera e Mara Venier non ha esitato a giocare un po' con lui, tra siparietti hot e rievocazioni di baci passionali.

Dovendo recuperare l'assenza di un ospite, Mara Venier ha deciso di coinvolgere Raoul Bova nello spettacolo fin dalla sua entrata in studio, accogliendolo sulle note dell'Orchestra Casadei. Un momento di allegria e spensieratezza che è stato evidentemente accolto con simpatia dall'attore, che si è immediatamente cimentato nelle danze insieme alla padrona di casa. Al termine dell'intermezzo musicale, Mara Venier ha però messo involontariamente in imbarazzo il suo ospite, insistendo affinché lui le posasse la mano sul décolleté. " Senti, senti, ho il cuore a mille ", ha detto la conduttrice invitando Bova a a toccare all'altezza del cuore. L'attore si è mostrato abbastanza reticente in quel momento, imbarazzato da quella inusuale richiesta, tanto che alla fine è stata la stessa Venier a prendere la sua mano per portarla al suo petto, e fargli sentire il suo cuore evidentemente accelerato. " Com’è il cuore? Come batte? ", ha chiesto a quel punto la conduttrice, ricevendo una risposta ironica e divertita dell'attore: " Fortissimo… Grande, grande… ".