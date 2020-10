Gabriel Garko e il sistema dei finti gossip

Fidanzamenti finti, gossip lanciati solo per fare ascolto, quello venuto fuori al Grande Fratello Vip dalle parole di una delle concorrenti, Adua Del Vesco, è stato chiamato "sistema", ovvero una modalità con cui venivano portate avanti le carriere di determinati personaggi dalla loro agenzia. A Live non è la d’Urso si cerca di capire come funzionava questo “sistema” e chi ne era coinvolto.

Ospite è Enrico Lucherini, ufficio stampa della Ares, agenzia di produzione a cui appartenevano molti degli attori come Gabriel Garko, Massimiliano Morra e Adua del Vesco. Lucherini è uno dei più famosi press agent. In passato aveva anche creato gossip su Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Lui però, che di gossip ne ha creati molti, prende le distanze dalla finta unione tra Gabriel Garko e Adua del Vesco. “Non sono stato io a crearlo io mi occupavo solo dell’ufficio stampa delle fiction”, racconta alla d’Urso.

Ospite anche l’attore Brando Giorgi, che con Alberto Tarallo, il capo dell'agenzia Ares, ha fatto molte fiction. Brando nega che siano stati creati su di lui gossip e minimizza questo “sistema” raccontando: “Io ho lavorato benissimo con Tarallo, lui non ha mai obbligato nessuno, proponeva soltanto ma le persone erano libere di scegliere”. Viene così fuori che la finta rissa tra Massimiliano Morra e Testi per gelosia di Adua Del Vesco era stata creata ad arte proprio da Lucherini per far parlare la stampa.

“Questo è niente -racconta Lucherini- una piccola cosa, io ho “mandato in ospedale” per finta Agostina Belli, quelli erano gossip che facevano poi parlare la stampa”. Presente in collegamento anche Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi anche lei ex fidanzata di Gabriele Garko. “Questo paese è pieno zeppo di persone con le doppie vite, dovremmo far un processo a tutti quelli che hanno una falsa morale - racconta - Eva (Grimaldi ndr) ha tenuto il segreto anche con me, e quando me lo hanno raccontato mi hanno parlato di sistema. A quei tempi si creavano delle storie per lanciare dei personaggi, ma è una cosa che si è sempre fatta non capisco perché siamo tutti così sorpresi”. Lory Del Santo proprio su questi finti danzanti racconta una cosa su Manuela Arcuri anche lei ex fidanzata di Garko: “Una volta mi ha detto che Garko con lei "si bloccava" perchè diceva come se fossi troppo per lui’”.

A Verissimo Garko aveva raccontato di questo sistema. “La gente può essersi sentita presa in giro, ma non è così, queste storie sono state costruite da un sistema che le imponeva se volevi andare avanti nella carriera”. Enrico Lucherini rivela: “Esistono foto di James Dean che baciava Marlon Brando e parliamo di tanti anni, non è una cosa di ora”.