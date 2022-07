Sky conferma gli show e punta tutto sulle fiction

L'obiettivo? «Fare di Sky il luogo dove trovare il meglio dell'intrattenimento, italiano ed internazionale». E per dimostrarlo un obbiettivo possibile, Antonella d'Errico (vice presidente della programmazione di Sky Italia) informa: «L'intrattenimento Sky è già aumentato del 42 per cento, e proprio mentre il mercato tv è in contrazione». Il che spiega il ricchissimo menù di offerte che la pay tv presenta per la prossima stagione.

SERIE ITALIANE «Prima c'era lo sceneggiato. Poi sono arrivate le fiction. Ora le serie tv. Ed è soprattutto grazie a Sky afferma la d'Errico - se in Italia le serie hanno questa qualità». Dunque ambiziosi, e assai diversificati, i nuovi titoli. Il grande gioco, con protagonista Giancarlo Giannini e in onda a novembre, vedrà Francesco Montanari nel ruolo di un procuratore di calcio: «Studiato con procuratori autentici perché del calcio non so nulla», confessa l'attore. Costosa e singolare la proposta di Unwanted: «La storia del capitano d'una lussuosa nave da crociera che salva dei clandestini racconta l'interprete Marco Bocci affrontando così il contrasto fra i ricchi viaggiatori e i disperati immigrati». Particolare anche la produzione dell'atteso Django, con Matthias Schoenaerts e Noomi Rapace: «Da ragazza il western significava per me ribellione e libertà considera la regista Francesca Comencini-. Oggi è un simbolo del nostro mondo». Fra le nuove proposte anche M. Il figlio del secolo (dal romanzo su Benito Mussolini vincitore del premio Strega di Antonio Scurati), I viaggiatori (avventura nel tempo di alcuni adolescenti) e The Hanging Sun (atmosfere rarefatte nell'estate norvegese). Oltre al ritorno de I delitti del BarLume, Petra, Romulus, Christian, Il re, A casa tutti bene, in prospettiva per il 2023 si preparano: la prima serie scritta e diretta da Valeria Golino, tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia; la vera storia degli 883 ripercorsa in Hanno ucciso l'uomo ragno - da titolo della loro hit più famosa - regia di Sidney Sibilia; l'adattamento italiano del francese Call my agent, con i «cameo» in cui Cortellesi, Sorrentino, Favino e Accorsi interpreteranno sé stessi; la prima serie scritta e diretta dai lanciatissimi e richiestisismi fratelli D'Innocenzo, Dostoevskji, con protagonista Filippo Timi.

SERIE INTERNAZIONALI Il vero evento sarà il debutto del 22 agosto, in contemporanea con la messa in onda americana e sottotitolato in italiano, di House of the dragon: attesissimo prequel de Il trono di spade, ambientato 200 anni prima della celebre serie-record. Pluripremiate con gli Emmy le nuovissime Succession e The white lotus. Oltre ai ritorni di Yellowstone con Kevin Costner - Gangs of London, Equalizer e Transplant, altre star saranno Kenneth Branagh (trasformato in Boris Johnson per This England) e Jodie Foster (nuova titolare di True detective); mentre Munich Games ipotizzerà un bis dell'attentato di Monaco 72 e Harry Palmer racconterà una spy story ai tempi della guerra fredda.

CINEMA Oltre 200 prime visioni cinematografiche in un anno. Solo l'imbarazzo della scelta, dunque, fra titoli internazionali con celebri protagonisti, come Spider Man (Tom Holland), Belfast (Kenneth Branagh), Official competition (Banderas-Cruz), Matrix Resurrection (Reeves), assieme alle saghe di Harry Potter, Star Trek, Jurassic World. Tra i protagonisti nostrani Favino-Leone per Corro da te, Siani-De Sica per Chi ha incastrato Babbo Natale?, Pieraccioni per Il sesso degli angeli. Ma l'attenzione sarà soprattutto per gli Sky original Rosanero, favola surreale col cattivo Salvatore Esposito che acquisirà l'anima di una bimba di 10 anni, e Beata te, con Serena Rossi, mamma cui apparirà nientemeno che l'arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo).

SHOW Pronti al nuovo appuntamento tutti i successi irrinunciabili - Masterchef, Pechino Express, Quelle brave ragazze, Quattri matrimoni- ma le vere novità saranno a X Factor, dove a condurre sarà la già vincitrice Francesca Michielin («Così tornerò sul luogo del delitto - afferma felice la cantante - ma dalla prospettiva opposta») e nuovi giurati saranno Ambra, Fedez, Rkomi e Dargen D'amico.