"Smettila di rompere". Gli ultimi messaggi di Asia Argento al compagno morto suicida

È in uscita nelle prossime settimane "Down and out in Paradise: The life of Anthony Bourdain", una biografia non autorizzata di Anthony Bourdain, lo chef americano morto suicida l’8 giugno 2018. Bourdain, oltre a essere una star della tv americana, era anche il compagno di Asia Argento, a sua volta protagonista del libro scritto da Charles Leerhsen, che ha inserito nella biografia anche alcuni sms molto privati dello chef proprio nei confronti dell'attrice. Parte del libro è stato anticipato dal New York Times, che ha rivelato alcuni passaggi intimi e inediti della vita dello chef.

Nel libro scritto da Leerhsen, che uscirà l'11 ottobre, c'è un particolare determinante nella relazione tra Anthony Bourdain e Asia Argento. Nel dettaglio, si parla dell'episodio in cui Asia Argento è stata fotografata in un noto ristorante romano mentre ballava in modo sensuale con Hugo Clément, un giovane giornalista francese. Quelle foto, scattate da uno dei fotografi più rinomati di Roma, Rino Barillari, non furono particolarmente gradite allo chef perché, come raccontato dallo stesso fotografo, " tutti li hanno guardati... Era una scena di pazza sensualità ". Che Bourdain non avesse gradito emergerebbe proprio dai messaggi che in qualche modo Leerhsen è riuscito a ottenere e, quindi, a pubblicare nel suo libro.

" Non sono astioso. Né geloso del fatto che tu sia stata con un altro uomo. Non sei di mia proprietà. Sei libera. (…). Sei stata però superficiale. Non hai considerato il mio cuore. La mia vita ", pare abbia scritto Anthony Bourdain ad Asia Argento che, sempre stando ai messaggi riferiti dallo scrittore, avrebbe replicato: " I can’t take this. Non posso sopportarlo ". Lo scambio tra i due sarebbe poi proseguito il giorno successivo, con un altro messaggio dello chef: " C’è qualche cosa che possa fare? ". Pronta la risposta dell'attrice: " Smettila di rompermi le palle ". Laconico, l'ultimo messaggio inviato da Anthony Bourdain: " Va bene ". Quest'ultimo messaggio, sempre secondo la ricostruzione fatta da Charles Leerhsen, sarebbe datato 8 giugno 2018, giorno in cui poi poi lo chef si è tolto la vita.

Ma quelli con Asia Argento non sono gli unici messaggi riportati nel libro, dove l'autore ha inserito anche altri scambi avuti dallo chef, in particolare quelli con la sua ex moglie Ottavia Busia-Bourdain, che Asia Argento non avrebbe mai visto di buon occhio per il fatto che la donna era diventata la confidente del suo compagno dopo la separazione.