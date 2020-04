"Quella smorfiosa di Chicca! Ah, ma è tua moglie?": gaffe in diretta con Giovanni Masiero

L’ex concorrente del Grande Fratello 13, Giovanni Masiero, ha deciso di fare una diretta scegliendo un fan a caso, ma il collegamento è stato uno dei più esilaranti di sempre.

Masiero, che durante la sua clausura nella Casa ha conosciuto Francesca Rocco, è stato uno dei protagonisti più amati di sempre e proprio con la coinquilina ha intrecciato una relazione che li ha portati fino al matrimonio. Le nozze tra Giovanni e Francesca – detta Chicca – sono state seguitissime e, ben presto, i due hanno allargato la famiglia dando alla luce la prima figlia, Ginevra.

L’amore ha subito una battuta d’arresto in seguito ad una crisi di cui lei decise di parlare apertamente in tv. “ I motivi di questa crisi possono essere tanti – aveva detto lei in lacrime a Silvia Toffanin - . Un giorno manca una carezza, un altro si litiga, poi si arriva a un punto in cui bisogna fermarsi [...] Rimanevano sempre delle discussioni in sospeso. Arrivi a vivere delle giornate aspettandoti che andrà meglio. Giovanni è l’uomo che ho scelto, quello della mia vita. Questa pausa è un momento di attenzione per me, ho bisogno di ritrovare il mio equilibrio interiore ”.

La crisi, poi, è stata ampiamente superata e i due sono tornati ad essere felici insieme. Nelle ultime ore, però, una diretta Instagram di Masiero con due fan ha fatto il giro della rete facendo sbellicare tutti dalle risate. Come molti personaggi noti, Giovanni ha deciso di scegliere una fan a caso con cui fare una diretta Instagram e si è trovato di fronte a lui due donne.

“ Scusa, ma quale Grande Fratello hai fatto? ”, ha domandato una delle due presenti dall’altra parte del video. “ Era il 2014 ed era il Grande Fratello 13. Sono uno dei tanti... ”, ha risposto Giovanni, mentre una delle due ragazze si lasciava scappare un’annotazione.