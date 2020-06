"Chiara, pensi solo a questo..." Ferragni massacrata per una foto

In questi ultimi mesi l’attenzione è tornata a focalizzarsi su Chiara Ferragni. Con la pandemia e il lockdown che ha chiuso l’Italia per più due mesi, anche la vita della celebre influencer è stata letteralmente stravolta. Come noi anche lei è stata chiusa in casa per un lungo periodo di tempo, eppure la Ferragni ha scoperto di essere portata per l’impegno sociale e le "buone azioni". Infatti insieme a Fedez ha messo in moto una serie di attività benefiche per supportare la sanità lombarda e le persone in difficoltà. Ma di certo non è finita qui. Chiara Ferragni ora è anche attivista per i diritti dei più deboli e, come si nota da molte foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nelle scorse settimane più volte ha espresso vicinanza a chi in America è sceso in piazza contro il razzismo. Sia la Ferragni ma anche Fedez, come novelli difensori dei diritti, attraverso i social hanno cercato di inviare un messaggio di positività, ma non hanno pensato ai loro fan che di nuovo si sono scagliati in commenti algidi e pungenti.

Chiara Ferragni si è unita a una manifestazione di piazza che si è svolta a Milano nel corso della giornata di ieri, domenica 7 giugno. Una manifestazione in cui in molti hanno espresso un pensiero a George Flyod, il cittadino di colore che è stato ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio. E la Ferragni con tanto di mascherina nera e cappuccio in testa, si è unita ai manifestanti che hanno animato una città stretta ancora nella morsa del virus. Nella foto che è stata condivisa sui social, l’influencer erge un cartello con su scritto "F…k Racism", eppure in molti credono che suo gesto non sia altro che un’altra trovata pubblicitaria. "Io non ti credo più", scrive un utente indignato. "Non perdi occasione per metterti in mostra", commenta un altro follower. "Le sue sono buone azioni vendute alla visibilità", aggiunge un altro fan di Chiara Ferragni. "Complimenti. In piena pandemia vai a manifestare in città. Così i contagi salgono di nuovo", si legge tra i commenti. "Ma il senso di questa manifestazione? Chiara, sei una pecora".

Gli scatti che sono stati condivisi nel corso della giornata di domenica 7 giugno hanno totalizzato molti "like", più di 700mila per l’esattezza, ma allo stesso tempo hanno aizzato un coro di dissidenti. C’è chi critica la Ferragni perchè è una “venduta” a una buona causa, e c’è chi invece critica la manifestazione in sé, organizzata in un momento in cui la città ha ancora il più alto numeri di casi. Nonostante tutto, la Ferragni non ha risposto alle critiche.