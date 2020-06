"Vergognati. Non vuoi proteggere tuo figlio?" Chiara Ferragni è di nuovo nella bufera

Con l’arrivo delle belle giornate e con i contagi del virus in calo, anche Chiara Ferragni cerca di tornare alla sua vita di sempre. Prima del lavoro, però, c’è la salute del piccolo Leo. Il figlio che è nato dalla relazione con Fedez, ad oggi, è diventato una vera propria star del web. Amato soprattutto per le sue buffe espressioni e per quei boccoli biondi, come se fosse un modello cherubino. La sua vita, come quella della Ferragni, è sempre sotto l’occhio attento del popolo del web. Senza saperlo, la maggior parte delle volte, l’erede dei Ferragnez è vittima (ingiustificata) degli hater. Come lo dimostra una delle ultime foto pubblicata da Chiara Frerragni sul suo profilo Instagram.

L’influencer si sta preparando a una gita al lago insieme al figlio. Non si sa se a questa escursione parteciperà anche Fedez, ma tra le foto spuntano alcune amiche della Ferragni. Lo scatto incriminato però è un altro, ed è stato pubblicata qualche ora fa. Si vede Chiara nel corridoio del suo appartamento di Milano con il figlio in braccio. Il piccolo Leo, come sempre, appare inquieto. Non riesce proprio a star fermo e l’espressione della Ferragni è inequivocabile. "Cercando di portare Leo a una gita al Lago", scrive l’influencer nella didascalia che accompagna il post. Una foto semplice e onesta che, però, fa scatenare i fan con altri commenti algidi e molto pungenti. La mascherina e il distanziamento sociale sono, di nuovo, i protagonisti indiscussi. "Sei una vergogna. Perché non metti la mascherina? Non sei proprio un esempio come madre", scrive un utente con dei toni accesi. "Quanti soldi ha indosso tuo figlio?", chiede poi un follower. "Ma perché non ammetti che usi tuo figlio per guadagnare più like? Sei pessima", commenta un altro follower della Ferragni. "Ma lo stai rispettando il metro di sicurezza, almeno?", si legge ancora.

Una vera e propria bufera si scaglia pesantemente sull’influencer che, incurante di tutto e senza rispondere alle accuse, continua a pubblicare diverse foto della sua gita al lago. Si mette in mostra, ammicca e sorride. Tra le tante accuse al veleno, per fortuna, ci sono anche commenti positivi che inondando di amore e complimenti la bella Chiara Ferragni. L’influencer pare che sia abituata a comportamenti del genere, ed è raro trovare una sua risposta alle diverse accuse che riceve. Chiara preferisce i fatti concreti. Infatti, durante l’emergenza, è diventata insieme a Fedez una benefattrice gentile e generosa.