Soleil Sorge e Signorini insieme a Capri: cosa c'è dietro la vacanza

Tempo di sole e di vacanze per la maggior parte dei vip del nostro Paese. Terminata la stagione televisiva, in tanti in questi giorni sono partiti per godere del sole e del mare e la maggior parte ha scelto le mete mediterranee. L'Italia resta il Paese preferito dai vip nostrani, che in alternativa scelgono con maggiore frequenza Spagna e Grecia. L'Italia è stata scelta anche da Alfonso Signorini, che si prepara a tornare con una nuova edizione del Grande fratello vip tra poco più di due mesi. Il conduttore e giornalista ha scelto la scenografica isola di Capri per questo scorcio di vacanza di giugno, che sicuramente sta utilizzando anche per approntare gli ultimi ritocchi al cast del reality. Ma non è solo: con lui da qualche giorno c'è anche Soleil Sorge, ex concorrente dell'ultima edizione, nonché giudice de La pupa e il secchione show.

I due si sono spesso mostrati insieme sui social con scatti divertenti che lasciano intendere una forte sintonia tra i due, tanto che sui social la SoleArmy, ossia i fan dell'influencer, sono pronti a scommettere sul coinvolgimento della loro beniamina nella prossima edizione del Grande fratello vip. Improbabile, per non dire impossibile, che Soleil Sorge venga chiamata nuovamente come concorrente. È possibile, invece, che l'influencer venga chiamata a sedere sulla poltrona degli opinionisti, in coppia con Sonia Brugi che, secondo gli ultimi rumors del web, potrebbe essere riconfermata. Soleil Sorge ha fatto una buona presa sul pubblico durante La pupa e il secchione show, dove le sue opinioni spesso caustiche e innaffiate di sarcasmo potrebbero aver convinto Alfonso Signorini a chiamarla anche per il suo reality.

Per l'ufficializzazione bisognerà attendere ancora qualche settimana, visto che il reality comincerà durante la prima metà di settembre e fervono i preparativi per stabilire i concorrenti. Sono tanti i nomi che sono circolati in queste ore ma per il momento non ci sono ancora ufficialità. Intanto, Alfonso Signorini continua a godersi la sua vacanza al mare e chissà che, tra un discorso di lavoro e l'altro, con Soleil Sorge non nasca anche una bella amicizia.