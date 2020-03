Soleil Stasi bloccata a Punta Cana: "Cancellati tutti i voli, l'ambasciata ci riporterà a casa"

Soleil Stasi è bloccata all'estero a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito tutto il mondo. Come molti altri italiani, che si trovano fuori dal paese in questo difficile momento, anche la bella influencer sta avendo molti problemi a rientrare da Santo Domingo, dove era volata insieme all'amico Marco Ferrero, videomaker meglio conosciuto sul web come Iconize.

Dopo alcuni giorni di latitanza dai social, Soleil Stasi è tornata a parlare attraverso il suo profilo Instagram, raccontando la difficile situazione in cui lei e l'amico si trovano in questo momento. L'emergenza sanitaria da coronavirus ha imposto un blocco dei voli in tutto il mondo, complicando di fatto, spostamenti e rientri delle persone che in questo momento si trovavano all'estero. Soleil Stasi, attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram, ha parlato di una situazione difficile: " Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c'è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po' di sole. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall'Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo".

Pochi giorni fa la modella, che oggi è protagonista su Rai Due del reality itinerante Pechino Express insieme alla madre, era stata al centro di un'aspra polemica social per le sue parole ironiche legate proprio al coronavirus. Le discussioni nate sul web non l'hanno però distolta dalla sua vacanza che, dopo alcuni giorni tranquilli e spensierati, oggi si sta trasformando in un incubo a cui solo il governo italiano potrà mettere fine. Soleil ha fatto sapere che sarà compito dell'ambasciata italiana organizzare il suo rientro e quello di altri italiani rimasti bloccati in tutto il mondo a causa dell'emergenza Covid-19: " Abbiamo contattato l'ambasciata italiana che sta organizzando per tutti gli italiani rimasti bloccati e in qualche modo ci faranno tornare. Organizzeranno dei voli di rientro per farci tornare a casa. Comunque siamo positivi, ci teniamo compagnia e cerchiamo di passare il tempo ".

Il momento che sta vivendo Soleil Stasi non è dunque dei migliori. Negli ultimi mesi la bella influencer milanese non ha nascosto di aver dovuto lottare con l'ansia e la rottura con il suo ex fidanzato Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez non ha aiutato. La fuga a Santo Domingo poteva essere un momento di svago per recuperare le energie ma si sta trasformando in un incubo senza fine.