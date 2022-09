“Solo gli stupidi non cambiano idea…”. Patrizia Rossetti sul GF Vip

Patrizia Rossetti è indubbiamente tra i concorrenti più effervescenti del GF Vip 7 che ieri sera hanno varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. La conduttrice toscana quest’anno ha raggiunto un traguardo importante: quaranta anni di carriera televisiva che ha avuto inizio con il Festival di Sanremo 1982 accanto a Claudio Cecchetto.

Determinata, pungente e sempre molto diretta, non ha mai perso una puntata delle passate edizioni del Grande Fratello per quale si vedrebbe probabilmente meglio in veste di opinionista anziché di concorrente. Per lei i reality non sono una novità: nel 2005 prese parte alla Fattoria e nel 2018 vinse Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta. La sua presenza all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini sulla rete ammiraglia Mediaset è motivata indubbiamente da un tratto che contraddistingue il suo carattere: la curiosità.

“Mi spiacerebbe incontrare persone false perché diventerei una iena! Ho deciso di partecipare perché solo gli stupidi non cambiano idea. Sono una persona che ama la compagnia e voglio capire se è vero che, come hanno affermato alcuni concorrenti delle precedenti edizioni, la sensazione che si avverte dentro la casa del GF sia quella di sentirsi dentro una bolla", ha dichiarato Rossetti. "Non nascondo di temere di annoiarmi: a casa leggo molto, guardo splendidi film, serie tv e sento regolarmente al telefono i miei amici. Sarà dura non avere a che fare con gli affetti più cari e avvertirò la mancanza di Perla – la mia golden retriever. Tengo a precisare che non sono interessata a vincere, credo sia giusto che a salire sul podio siano i giovani che magari hanno bisogno di un trampolino di lancio”. Ecco cosa ha raccontato recentemente in una videointervista esclusiva per ilGiornale.it in merito alla sua partecipazione al reality di Canale 5.