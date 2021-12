Sonia Bruganelli asfalta Miriana: "Copia-incolla come con Nicola. Hai 50 anni...."

Tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan non è mai corso buon sangue almeno dall'inizio del Grande fratello vip. L'opinionista ha criticato spesso la showgirl, ma nell'ultima puntata del reality i toni si sono decisamente alzati e la Bruganelli ha strigliato Miriana.

La miccia della polemica si è accesa quando Signorini ha parlato del rapporto tra Miriana e Biagio. D'Ainelli non ha mai nascosto il suo interesse per la Trevisan ma lei, in più di un'occasione, ha frenato il gieffino. Solo negli ultimi giorni la showgirl ha ceduto alle avance di Biagio, lasciandosi andare a baci appassionati e a momenti di intimità. Un atteggiamento, quello della Trevisan, che è stato molto criticato dal pubblico, che ha rivisto nella storia una similitudine con quanto successo con Nicola Pisu poche settimane prima.

Un'opinione generale condivisa anche da Sonia Bruganelli, che nell'ultima diretta del Grande fratello vip ha messo alle strette Miriana: " Sto vedendo un comportamento che è molto simile a ciò che è stato con Nicola. La differenza sta nel fatto che Biagio ha molta cazzimma e quindi non si fa mettere i piedi in testa. In realtà la tua modalità è un copia-incolla, tu inizi, ti fai corteggiare, stai ferma immobile, poi però fai una scenata di gelosia ad una persona che comunque non è che può stare lì ad aspettarti ".

Sonia Bruganelli non è mai stata tenera con le parole nei confronti di Miriana. Un mese fa, quando la Trevisan ebbe un acceso scontro con Soleil, la moglie di Bonolis prese le difese dell'influencer e diede della piagnucolona a Miriana: " Non mi è mai piaciuta. Ha esagerato sulla cosa di Soleil. La cosa peggiore è piagnucolare e lamentarsi, ma si vede che al pubblico piace. A me personalmente non piace ". Anche questa volta l'opinionista non è riuscita a trattenersi e ha punzecchiato la Trevisan, che cercava di spiegarsi: " All'età che hai, non ti senti di dover essere un po' più matura e adulta e prendere in mano la situazione? ". La showgirl ha provato a replicare, ma Sonia Bruganelli l'ha zittita: " Ma un uomo se lo vuoi te lo prendi! Hai 50 anni!" . Un modo come un altro per dare voce all'opinione condivisa da molti telespettatori, che sui social hanno applaudito la moglie di Bonolis.

