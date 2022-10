"Sono felice", "I tuoi figli sono arrabbiati". Volano stracci tra Wanda e Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno deciso di lavare in panni sporchi sui social network. Ormai è sotto gli occhi di tutti. Il calciatore fa dirette Instagram per dirsi stanco dell'atteggiamento "ricattatorio" dell'ex moglie e poi interviene nelle sue storie con domande e commenti. L'imprenditrice si tiene alla larga dalla famiglia, concentrandosi sulla carriera e sul presunto flirt con il giovane rapper L-Gante. E l'ultimo video pubblicato nelle scorse ore, che li immortala a letto insieme (anche se per finzione), ha scatenato l'ennesima lite social con Icardi.

Ormai la separazione è ufficiale. Benché Maurito si rifiuti di pronunciare quella parola (" Siamo ancora marito e moglie " ha detto nell'ultimo intervento social, dove ha parlato della crisi), la situazione parla da sola. Wanda da settimane manca dalla Turchia (dove Icardi è con i cinque figli) ufficialmente per motivi di lavoro, ma in realtà sembra ci sia anche il desiderio di divertirsi lontana dalla famiglia. Visto che la separazione c'è (con tanto di conferma dell'avvocato dell'argentina) lei non si nasconde e frequenta il giovane rapper L-Gante.

Wanda Nara, il video con L-Gante

Quello che sembrava essere un mero rapporto professionale (lui è testimonial della nuova linea di abbigliamento sportivo di Wanda) si starebbe trasformando in vero interesse. E l'ultimo videoclip pubblicato dal rapper 22enne dal titolo "El ùltimo romantico" - nel quale si mostra a letto con la Nara semi nuda - mostra un certo feeling tra i due. Se a questo aggiungiamo le foto, che il settimanale Caras ha pubblicato sul web nelle scorse ore, dove Wanda e L-Gante sembrano baciarsi nel backstage di un evento, i conti sono presto fatti.

Lei ha negato il bacio (ma non l'interessamento) e su Twitter ha chiarito: " Non stavo baciando in quella foto. Ma si! È vero che ero in quel posto. Di solito vado e sono dove sono felice senza preoccuparmi dei commenti degli altri. Posso assicurarvi che quella notte ero più felice di molti che sono in Europa" . E la frecciata all'ex marito Mauro Icardi è sembrata più che evidente. Il calciatore del Galatasaray ha così messo i figli in mezzo. " Sono molto arrabbiati con la mamma, non sopportano più che lei renda tutto pubblico ", ha dichiarato su Instagram. E in effetti, negli scorsi giorni Valentino, il figlio più grande della Nara e di Maxi Lopez, ha pubblicato sui social un post, nel quale dava del pagliaccio - con una serie infinita di emoji - a L-Gante il presunto amante della madre. Insomma la crisi è sempre più social.