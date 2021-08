"Sono in imbarazzo, è inquietante": Zorzi va nel panico

Essere un personaggio pubblico comporta molti onori ma altrettanti oneri e lo sa bene Tommaso Zorzi, che da quando è uscito dalla casa del Grande fratello vip ha visto crescere in modo esponenziale la sua popolarità. Ha fatto il pieno di follower ma anche di hater e non è chiaro a chi vada attribuita la responsabilità dello scherzo di cui è stato vittima nella giornata di ieri. Il vincitore dell'ultimo Gf Vip ama condividere gran parte delle sue giornate e forse sperava che il misterioso autore della burla che gli ha condizionato la vita per un intero giorno si facesse avanti.

Il dubbio che sorge, però, è che non si sia trattato tanto di uno scherzo quanto di una sorta di vendetta soft ai danni dell'influencer. Qualcuno ha ipotizzato che dietro passa esserci un fan di Francesco Oppini, che ha reagito in maniera esagerata alla notizia della lite tra i due ex amici.

Chi ha architettato il tutto ha probabilmente preso spunto dai film o dalle pagine social che vanno tanto di moda in questo periodo per disturbare Tommaso Zorzi, che quasi ogni mezz'ora ha ricevuto una pizza a domicilio. Una tecnica vendicativa spesso presente nei teen drama, che qualcuno ha voluto "dedicare" anche al giovane influencer. Un amore finito? Un fan respinto? Un disturbatore? Non è chiaro da cosa sia scaturito, quel che è certo è che Tommaso Zorzi non ha preso bene la bravata e si è sfogato sui suoi canali social.

" Da stamattina, qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider. Perché sta continuando a mandare ogni mezz’ora un fattorino che mi manda una pizza che è da pagare ", ha dichiarato Tommaso Zorzi con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Chi ha organizzato il tutto si aspettava probabilmente che l'influencer pagasse ogni singola consegna ma l'ex gieffino pare non abbia mai accettato le consegne: " Ora non so come possa essere divertente questa cosa, dato che li sto rimandando tutti indietro, e questi ordini non li sta pagando nessuno, secondo me è carino che chiunque sia possa smettere di fare questa cosa, perché adesso hanno risuonato di nuovo per un’altra pizza ".