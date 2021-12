“Sono innamorato anche di te”: la dichiarazione di Alex Belli a Davide Silvestri

Il Grande fratello vip è una vetrina importante per i vip che vogliono rilanciarsi nel mondo dello spettacolo e forse è per questo motivo che chiunque ne diventi concorrente cerca in tutti i modi di mettersi in mostra. Ed è forse sotto questa luce che bisogna guardare il comportamento di Alex Belli, uno dei concorrenti più criticatI dell'edizione in corso.

In tanti lo accusano di aver messo su una sceneggiatura, tanto sono improbabili i suoi comportamenti. Fuori ha, o aveva, una moglie ma flirta in maniera esplicita con Soleil Sorge e dice di esserne innamorato. Intesse la relazione con l'influencer ma, al contempo, riesce a dire di essere innamorato anche di Davide Silvestri. O meglio, lui parla di "chimica artistica" e di "connessione artistica". Cosa voglia dire bhe, lo sa solo lui.

Vedendo forse un po' scemare l'interesse attorno alla liaison con Soleil, Alex Belli nel corso di una serata, si è "dichiarato" al biondo attore, con il quale all'interno della Casa ha stretto un buon feeling. Inizialmente sembrava che il suo migliore amico a Cinecittà fosse Aldo Montano ma tra i due i rapporti si sono rotti poche settimane dopo l'ingresso nella Casa e Alex Belli ha trovato in Davide Silvestri la sua spalla. O, almeno, così pare.

Una versione che Alex Belli si impegna a voler avvalorare in tanti modi, forse per convincere se stesso, oltre che il pubblico. Nelle ultime ore, l'ex attore di Centovetrine ha trovato il modo di isolarsi in piscina con Davide Silvestri e lì è iniziato il suo ennesimo show. " Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam ", ha detto il "man" Alex Belli davanti a un basito Silvestri.

Belli, poi, ha proseguito spiegando la sua definizione di innamoramento: " È una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo. [...] Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa ".

D'altronde Alex Belli qualche giorno fa ha detto che non si preclude la possibilità di amare più donne, esprimendo il suo concetto di poligamia in diretta nazionale, ma non era chiaro che nella sua idea fosse incluso anche Davide Silvestri.