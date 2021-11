Alex Belli scarica la moglie Delia: "Che spettacolo di me..."

A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratello vip un nuovo scenario si apre all'interno della Casa. Dopo settimane di confronti e accuse, Alex Belli si è scagliato contro la moglie, Delia Duran, che nell'ultima puntata del reality gli ha negato un faccia a faccia, ma si è tolta nuovi sassolini dalla scarpa sulla complicità, che l'attore e Soleil hanno creato.

" Sto male con te, sto male con mia moglie, sto male con tutti - ha sbottato Alex Belli dopo l'ultima diretta del programma - e devo sentirmi dire che sono ignorante, che tradisco mia moglie, quando cazzo non è vero ". L'attore si è sfogato con Soleil dicendosi deluso dall'atteggiamento avuto da Delia nel corso dell'ultima puntata, ma anche per i teatrini messi in scena nelle ultime settimane.



Di fatto quello composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è il triangolo più chiacchierato dentro e fuori dalla casa del Grande fratello vip. In televisione i tre si sono più volte affrontati e scontrati a colpi di accuse e recriminazioni. Alex e Soleil difendono la loro amicizia. Delia Duran accusa il marito di mancarle di rispetto per l'intimità creata con la Sorge e attacca l'ex tronista di Uomini e Donne: " Soleil è una manipolatrice, è una grande stratega. Lei è innamorata di Alex e Alex è caduto nella sua trappola ". Insomma un vero melodramma o "telenovela", come l'ha definita la Sorge durante l'ultimo acceso confronto con la Duran.

Un teatrino giudicato eccessivo anche dai telespettatori, che non credono alla coppia. " Troppo spazio a questa recita ", dicono in molti sul web, pensando che Alex e sua moglie Delia abbiano studiato a tavolino tutta questa storia per tenere alta l'attenzione su Belli e consentirgli di rimanere più a lungo nel gioco. Nelle scorse ore però Alex si si è scagliato contro la compagna, scaricandole la colpa di tutta la situazione creatasi fuori e dentro alla Casa: " Vuoi fare spettacolo? Va bene facciamolo. Ma poi che cazzo di spettacolo di merda è quello? È uno spettacolo quello? Quello non è il mio spettacolo. Non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Io sono un'altra persona, sono un artista, non faccio queste stron**te. Sono vero, sono dissacrante, sono contrastante, ma non sono quelle le scene che io voglio vedere. Non le voglio vedere ste caz** di scene. L'ho detto ".

Il suo sfogo, dovuto al mancato incontro con la moglie, non è però sembrato sincero al popolo del web. I molti hanno ironizzato commentando le sue parole: " Alex che dice che non voleva tutto questo. Ti crediamo... ", " Da che pulpito Alex ", "Belli che fa a scarica barile?! Che commedia ". Una cosa è certa. La dinamica creatasi tra i tre rischia di fatto di mettere Belli in una posizione scomoda in vista delle prossime nomination. Se finirà al televoto, il pubblico potrebbe non essere clemente con lui.