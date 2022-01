"Sono una mamma single". Così Belen conferma l'addio ad Antonino

Mancava solo la conferma ufficiale ed è arrivata direttamente dai social network. Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tutto finito. La relazione, nata oltre un anno fa, che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì, è arrivata al capolinea. Belen lo ha svelato su Instagram, giocando con il figlio Santiago. E le voci di crisi con l'ex fidanzato hanno trovato la definitiva conferma.

Che Belen avesse preso le distanze dal giovane hair stylist spezzino i fan della showgirl lo avevano intuito da tempo. La coppia non si mostrava più insieme sui social network e i paparazzi li avevano pizzicati in compagnia della figlia solo per sporadiche uscite al parco con i volti tesi. Le recenti festività natalizie trascorse lontano l'uno dall'altra e alcuni dettagli emersi dai social non avevano fatto altro che alimentare la voce che tra i due l'amore fosse finito.

La conferma della fine della storia, durata poco più di un anno, è arrivata per bocca della stessa Rodriguez, che nelle scorse ore sul web si è lasciata sfuggire un'affermazione chiara sulla sua attuale condizione sentimentale. L'argentina è rientrata da circa una settimana da un viaggio in Uruguay e ha dovuto osservare il consueto periodo di quarantena imposto dalle attuali disposizioni anti Covid. Una quarantena ormai agli sgoccioli, che lei ha trascorso insieme ai figli e all'amica Patrizia Griffini, anche lei volata in Sudamerica con la showgirl.

Per occupare il tempo Belen ha filmato con il cellulare il figlio Santiago mentre preparava delle uova e ha scherzato con lui sulle sue doti. " Bravo! Vorresti fare lo chef da grande? Visto che mamma è single almeno c'ho uno che mi cucina ", ha esclamato la Rodriguez, condividendo le immagini nelle storie del suo account Instagram. L'affermazione, tutt'altro che involontaria, ha messo così fine ai pettegolezzi circolati negli ultimi mesi sull'amore con Spinalbese. Secondo i suoi seguaci la sua condizione di single potrebbe non durare a lungo, soprattutto dopo i rumor circolati su un presunto flirt con Michele Morrone e le foto esclusive pubblicate da Whoopsee sul riavvicinamento con l'ex marito Stefano De Martino, che è andato a prenderla all'aeroporto di Malpensa al suo rientro dal Sudamerica. Immagini che li mostravano complici e felici come un tempo.