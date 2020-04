Sophie Turner: "Mio marito odia la quarantena, così lo faccio ubriacare". E i social la massacrano

Intervistata da Conan O’Brien nel suo show online, Sophie Turner ha dichiarato di adorare la quarantena, a differenza del marito Joe Jonas, leader dei Jonas Brothers. L’attrice, divenuta famosa grazie al serial tv " Il Trono di Spade ", ospite del talk show, ha raccontato di come sta vivendo questo momento di lockdown insieme al marito sposato da poco meno di un anno, il 1 maggio dell'anno scorso a Las Vegas con una cerimonia del tutto improvvisata e spontanea. I due probabilmente passeranno in casa il loro primo anniversario di nozze, ma per l'attrice non è un problema. Anzi.

Sophie Turner è apparsa di ottimo umore in diretta streaming da casa sua e ha ammesso di " adorare la quarantena" perché, essendo una persona molto timida, ama stare a casa per tenersi così al riparo dall'invadenza di stampa, paparazzi e fan. " Sono un’introversa, una persona molto casalinga e se potessi stare a casa tutto il giorno tutti i giorni lo farei, quindi questa quarantena è perfetta per quelli come per me " ha dichiarato la Turner, aggiungendo di non sentire " la mancanza di nulla e di nessuno. Esco solo per portare fuori il cane, ma torno subito a casa ".

Il marito, che vive con lei in quarantena nella loro casa di Los Angeles, non sembra invece aver preso bene il lockdown. " Per Joe, che adora la mondanità la quarantena è una vera prigione. Gli mancano gli amici, i party, uscire a divertirsi. Lui è molto diverso da me caratterialmente, odia stare a casa ed è più lui a proporsi di portare a spasso il nostro cane pur di prendere un po’ d’aria perché in casa dice di sentirsi soffocare. Sono io che gli sto facendo rispettare la quarantena, lui è una specie di 'farfalla sociale' e si sente in gabbia ", ha detto l'attrice, aggiungendo di considerare " un po' psicopatico " il marito " perchè indossa i jeans in casa per sentirsi a posto e ordinato ", invece di lasciar perdere tutto e mettersi " comodo in tuta " come fa lei.

Joe Jonas sarebbe talmente annoiato da mandarle sms mentre sono entrambi in casa: " È da queste cose che capisco che sta per esplodere così gli porto subito tanti begli shot di tequila ". La ricetta di Sophie Turner per far superare la quarantena a chi si sente costretto tra le mura di casa è quella di ubriacarsi per non pensarci. " Francamente - ha dichiarato l'attrice - non capisco perché le persone fatichino tanto a praticare il distanziamento sociale perché tutto ciò che devono fare è restare a casa e ubriacarsi. Con mio marito funziona ".

L’attrice è stata subito attaccata sui social per aver incitato gli americani a usare l’alcol come misura per restare a casa e soffrire meno per il lockdown. " È un’incosciente, non fa appello alla disciplina e al senso civico della gente, ma li invita a diventare in pratica degli alcolizzati, shot dopo shot, giorno dopo giorno, perché chissà quanto andrà avanti questa storia del virus " hanno commentato in molti, accusandola di essere " potenzialmente pericolosa per i giovani, soprattutto peri suoi fan e per quelli del marito, perché potrebbero davvero prendere alla lettera il suo consiglio che spero sia ironico ".

Sophie Turner ha ammesso in passato di aver sofferto di depressione e di aver pensato più volte al suicidio, così, molti fan di Joe Jonas, dopo aver sentito l’intervista di Sophie si stanno preoccupando perché, a loro dire, " vivere con una persona cosi fragile che, siccome non sa come far distrarre Joe, preferisce stordirlo con della tequila non è proprio il massimo come matrimonio ". E ancora: " Per gli asociali e i depressi come lei la quarantena è il massimo perché per il governo passano per responsabili quando invece soffrono di patologie, anche serie. È un vero paradosso ".

Infine un invito rivolto da molti fan proprio al cantante: " Smettila di ubriacarti e torna a comporre musica e soprattutto smentisci quello che ha detto tua moglie su come la tequila aiuta a passare meglio la quarantena ". Ma l’invito a twittare qualcosa sul suo stato di salute finora non è stato accolto dal cantante che continua a passare la quarantena con la moglie a Los Angeles, nello stato della California, sottoposto a misura di lockdown da Donald Trump per cercare di abbassare la curva dei contagi da COVID-19.

