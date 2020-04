La sorella della De Lellis scrive a Iannone e la rete si scatena

È di qualche ora fa la notizia che Andrea Iannone è stato sospeso per 18 mesi dopo essere risultato positivo al controllo antidoping, e lo sportivo ha commentato la sentenza sui social dove, tra i numerosi messaggi di solidarietà, gli è giunto anche quello della sorella di Giulia De Lellis, Veronica.

“ Il tempo è galantuomo ”, ha commentato la ex cognata di Iannone scatenando una reazione furiosa ed inaspettata da parte degli utenti del web. Dopo lafine della relazione con la De Lellis e il ritorno di fiamma tra quest’ultima e Andrea Damante, nessuno si sarebbe aspettato un messaggio di vicinanza e solidarietà verso lo sportivo da parte di Veronica.

La sorella maggiore della influencer, invece, incurante e inconsapevole di ciò che si sarebbe potuto scatenare, non ha esitato ad esprimere tutto il suo rammarico per l’accaduto vedendosi, improvvisamente, coinvolta in una polemica social. “Dai che anche per quest’estate la vacanza aggratis in barca c’è”, ha commentato sarcastico un utente lasciando intendere che il messaggio di Veronica avesse un doppio scopo, “Forse sarà stato galantuomo nei confronti di tua sorella ...visto che si è buttata nelle braccia dell’ex lasciandolo da solo”, ha scritto un altro facendo riferimento alla vita privata della De Lellis.

Un simile attacco social, però, Veronica non se lo aspettava e dopo aver ricevuto insulti e commenti negativi da parte degli hater che hanno ritenuto “ridicolo” e “inopportuno” il suo messaggio ad Andrea Iannone, la sorella della De Lellis ha sbottato.

“[... ]Ho una vita molto piena e soprattutto soddisfacente perché ho scelto a 32 anni di volere essere mamma! Non ho solo 16 anni e quindi è solo un ripiego – ha sbottato Veronica sui social dopo essere stata sommersa dalle critiche – [...] Se in quarantena vi state annoiando, meditate sulla vostra vita e non sulla mia ”.