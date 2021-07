Ora Temptation Island chiede i danni ai fidanzati

L'edizione 2021 di Temptation Island 2021 è terminata e si raccolgono i cocci. Letteralmente. Non tanto delle relazioni finite male di alcune delle coppie protagoniste, quanto degli oggetti e dell'arredamento del villaggio in cui per settimane hanno vissuto le sei coppie e i single. Per fortuna che c'era Alessio che, da buon casalingo, alla fine di ogni puntata ha raccolto i pezzi.

La rabbia dei protagonisti maschili di Temptation Island (non tutti, certo) ha avuto il sopravvento in più di un'occasione durante il corso del programma. Le conseguenze? Lanci di sedie e pouf, tavoli rovesciati, vasi e suppellettili in frantumi a suon di calci e pugni. Passi lo sfogo di un momento e l'istinto di manifestare la rabbia prendendo a calci qualcosa, ma la moda dello "spacco tutto" quest'anno ha preso davvero il sopravvento a Temptation Island. Troppo, dai.

Se nelle ultime edizioni si erano accontentati di far volare bottigliette d'acqua a suon di calcioni e di ribaltare qualche sedia, quest'anno ci hanno proprio dato dentro. Alessandro, il fidanzato di Jessica, "spacco tutto" lo ha ripetuto come un mantra in tutte le puntate che lo hanno visto protagonista. Avvisaglia? Macché, lo ha pure fatto. Spaccando due vasi nel pinnettu a suon di calci dopo aver visto la sua fidanzata dormire con un single; sfondando un tavolo sempre dopo aver visto la sua ragazza flirtare con un altro e lanciando pugni a poltroncine e divanetti in giro per il giardino. Va bene che ha praticato karate e rugby, ma mica eravamo su un tatami. Anche no.

Non è stato da meno (ma almeno ha fatto pochi danni) Stefano, il compagno di Manuela. Il calcio volante è stato il suo marchio distintivo per tutto il programma. Calci alle sedie, calci ai tavoli, calci ai pouf in giardino e poi, quando avrebbe potuto dare un calcio al falò, dopo il bacio della sua Manuela al tentatore Luciano, invece si è beccato uno schiaffone dalla fidanzata. Che caratterino questi fidanzati. Altro che cachet di partecipazione a Temptation Island. Quest'anno alcuni fidanzati riceveranno una salata parcella dalla produzione per i danni materiali al villaggio.