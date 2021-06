La moglie di Bonolis sbotta: ​"Basta coi pipponi sull'igiene"

L'ultima foto pubblicata sul web da Sonia Bruganelli ha scatenato l'ennesima polemica. La moglie di Paolo Bonolis ha provato a battere sul tempo i suoi follower - mettendo le mani avanti in un altro post Instagram - ma non ci è riuscita e le critiche sono piovute copiose. È bastato pubblicare su Instagram la foto di una scarpa sul tavolino accanto a un aperitivo per scatenare il putiferio.

"Sp ero non siano le scarpe che hai tolto dai piedi... Poi dici che la gente ti critica... Beh non è certo un bell'insegnamento, né elegante né tanto meno igienico ", è stato uno dei primi commenti apparsi sotto il suo post. Sonia Bruganelli ha documentato l'uscita milanese insieme ad alcuni amici. Un aperitivo in compagnia tra gli altri, di Gabriele Parpiglia, le cui fotografie sono state pubblicate sulla sua pagina Instagram. Dopo il primo scatto con le décolleté in primo piano accanto a un bicchiere, però, si è scatenata la polemica.

La moglie del conduttore Paolo Bonolis è stata criticata duramente dai suoi seguaci e se qualcuno non si è risparmiato qualche stoccata sul prezzo eccessivo delle lussuose scarpe, altri hanno puntato l'attenzione sulla scarsa igiene del gesto: " Che eleganza le scarpe sul tavolo sono proprio il massimo dell'igiene con il virus portare microbi sulle tavole è cosa buona", "Na' burina rivestita", "Che classe, ma l'igiene??? Davvero la scarpa sul tavolo... ".