"Non so chi sia", "È famosissimo". Volano gli stracci con la Bruganelli

Il Grande Fratello Vip non è ancora cominciato e già si accendono i riflettori sulla nuova edizione del reality. A incendiare gli animi ci hanno pensato Tommaso Eletti, discusso ex concorrente di Temptation Island, e Sonia Bruganelli, che su Instagram si sono scambiati una serie di frecciate al vetriolo.

La bagarre social si è scatenata dopo la pubblicazione dei nomi dei concorrenti, che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha dedicato la copertina al ricco cast scelto da Alfonso Signorini per entrare nella Casa più spiata d'Italia. Un nome tra tutti ha acceso però le polemiche ed è quello di Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island. Il personaggio più discusso e criticato del programma dell'estate per la sua gelosia e i suoi atteggiamenti morbosi e violenti nei confronti dell'ex fidanzata Valentina.

Tommaso varcherà la porta rossa lunedì 13 settembre, ma alla vigilia del suo ingresso ha già attirato l'attenzione su di sé, punzecchiando le opinioniste di Signorini. Durante una diretta su Instagram, alla domanda di un follower su cosa ne pensasse di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, Eletti ha risposto: " Non so chi siano ". Un'affermazione che ha fatto il giro del web in brevissimo tempo e scatenato le reazioni. " Perché lui chi è??! ", ha replicato il blogger e opinionista di gossip Amedeo Venza, condividendo nelle sue storie la sparata di Tommaso. L'ex fidanzato ha provato a giustificarsi, alimentando di fatto le polemiche: " Ho solo detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi" . Ma la miccia della lite social era ormai accesa.