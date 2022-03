Ritorna Star: ecco dove vedere la serie tv

Gli americani sono dei grandi estimatori del musical. Prima la magia nasceva solo a teatro per spostarsi poi al cinema e ora anche in tv. Nel piccolo schermo è un fenomeno abbastanza recente dato che, fino a una decina di anni fa, rari erano gli esempi di un vero musical a puntate. Con l’arrivo di Glee, serie su gli outsider sviluppata da Ryan Murphy, il fenomeno è diventato di tendenza. Gli esempi di Nashville e di Smash sono quelli più particolari. C’è una serie, però, di discreta fattura che non è riuscita a trovare spazio in un affollato panorama televisivo, diventando comunque un piccolo successo tra i fili del web ma è stata bocciata pesantemente dalla critica. Stiamo parlando di Star.

Il primo episodio dello show creato da Lee Daniels è andato in onda su Fox America il 14 dicembre del 2017. L’ultimo, invece, nell’aprile del 2019. Ora a distanza di ben 5 anni dalla suo debutto in tv, Star arriva finalmente in Italia ed è la piattaforma di Disney+ che ha acquistato i diritti, proponendo dal 2 marzo gli episodi inediti della prima stagione. È una serie che miscela vari temi. Dal musical, appunto, in cui si celebra il pop e la musica black, dalle tematiche teen ai legami amorosi, fino a una chiara e mirata satira dell’industria discografica di oggi. Star è andata in onda solo per tre stagioni e per un totale di 48 episodi, per essere poi cancellata senza un finale adeguato. Eppure, la serie meritava una seconda possibilità.

Il sogno impossibile di tre giovani ragazze, la trama di Star

Protagonista indiscussa dello show è Star Davis (Jude Demorest). Ha 18 anni e ha passato l’infanzia entrando e uscendo da diverse case famiglie dopo la morte di sua mare. È una donna dal carattere forte e pretenzioso, ma sa benissimo cosa vuole dalla vita. Fin da piccola rincorre il sogno di diventare una cantante, così una volta maggiorenne, fugge ad Atlanta per incontrarsi con Alex Crane (Ryan Destiny), ragazza di New York e figlia di due importanti discografici, con la voglia di uscire dall’ombra dei genitori e da una famiglia tossica. Al duetto si unisce Simone (Brittany O’ Gray), sorellastra di Star, salvata dalla sua casa adottiva perché abusata dal patrigno.

Unite da un sogno comune, le "Big Troblues" si muovono nei club e nei bassifondi di Atlanta per trovare un produttore disposto a credere nella loro musica. Provvidenziale è l’arrivo di Jahil Rivera (Benjamin Pratt), un talent manager con problemi di alcol e droga, che vede in Star e nelle sue compagne un’occasione per tornare ai fasti di un tempo. Troverà, però, in Carlotta (Queen Latifah), ex stella della musica soul degli anni ’90, una degna rivale. La donna, che conosce molto bene la giovane Star, cerca di distogliere il terzetto dall’idea di rincorrere il sogno di diventare un gruppo musicale.

Come nasce la musica nel cuore di Atlanta

Una serie ruvida, sporca, in bilico tra un drama di formazione e una storia di malavita e di corruzione. Una serie "cantata", accompagnata da una colonna sonora che spolvera sia vecchie hit del passato (come Waterfalls delle TLC, ad esempio) ma che propone anche pezzi inediti dal ritmo coinvolgente. Star ha due anime. Da una parte c’è il racconto di una generazione che vuole rincorrere i propri sogni, disposta a tutto pur di vincere e di raggiungere gli obbiettivi. Dall’altra c’è la musica, c’è il mondo della discografia, c’è tutta la moderna cultura black e poi c’è la città di Atlanta, che pulsa e che vive di vita propria.

Una serie semplice, questo è pur vero, per nulla esente da difetti ma che riesce comunque a regalare uno sguardo disinibito a quel mondo oscuro delle case discografiche. Disposte a scendere a patti con il diavolo pur di rincorrere il becero guadagno e giocare con il talento di crede nel potere della musica. La location in cui è ambientata la storia di Star non è stata scelta a caso. La città di Atlanta, in Georgia, è una delle metropoli più culturalmente avanzate degli Stati Uniti. Brulica di cinema e di teatri, ed è nell’ambiente sub-urbano che si muovano gli artisti più eclettici e si odono le sonorità più bizzarre. È una delle poche città ad avere una compagna teatrale permanente, e dal 1929 lo storico Fox Theatre è ancora attivo. È anche una città ad alto tasso di criminalità, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, tanto da diventare capitale per la diffusione di droga. Vince il primato di città più pericolosa degli Stati Uniti.

Perché vedere la prima stagione di Star?

Ovviamente è una serie onesta. Con dialoghi basici, fisici da copertina e colpi di scena in odore da soap-opera. Star piace proprio per questo motivo: trae forza dai suoi stessi clichè. Colpisce per quella rappresentazione genuina di Atlanta, e piace per quella colonna sonora pop, piena di coreografie luccicanti che ricordano i video-clip degli anni ’90. Soprattutto, convince per quel ritratto fulgido e disamorato del mondo discografico. Da vedere perché è un bel musical di cuore e di pancia sui sogni dei giovani di ieri (e di oggi).

Ma prima di Star c’erano gli intrighi di Empire

In pochi sono a conoscenza che Star è una serie spin-off della ben più celebre Empire. La serie che è stata creata da Lee Daniels per Fox (arrivata poi qui in Italia su Sky), si focalizzava sulle trame d’affari della famiglia Lyons che dirigeva un grande impero discografico. Star nasce come una costola di Empire. All’inizio, le due serie camminavano su due rette parallele ma con la condivisione di canti, balli e musica black. Poi in un episodio della seconda stagione le due strade si sono incrociate. Le ragazze firmano un contratto proprio con la Empire Records, senza sapere che i loro problemi sono appena iniziati.

Il film tv mai realizzato dopo la cancellazione

Gli ascolti non sono mai stati esaltanti. Rispetto alla serie cugina – che arrivava a sfiorare i 12 milioni di telespettatori a episodio –, Star non ha mai spiccato il volo e ha dovuto combattere sempre e comunque con lo spettro di una cancellazione. Più volte ha cambiato registro e i tanti colpi di scena avvenuti nella terza stagione non hanno aiutato. Infatti, nel maggio del 2019, Star è stata sospesa a causa di un ennesimo calo di ascolti. E le storie non hanno trovato un finale. Oggi, i canali social sono molto attivi e per un lungo periodo si è vociferato di un film tv che potesse concludere le vicende. Di fatto però la notizia è morta sul nascere. Ora lo show arriva su Disney + e, chissà, se i fan potranno scoprire quale sarà il destino ultimo di Star.