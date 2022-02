"È stata la mano di Dio" agli Oscar

Il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è candidato al premio Oscar. La pellicola concorrerà come miglior film internazionale. A rivelarlo è stata l'Academy Awards. La premiazione dei vincitori, con conseguente consegna delle statuette, avverrà il prossimo 27 marzo a Los Angeles. " Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre ", ha dichiarato a caldo Paolo Sorrentino.

Il regista ha poi aggiunto: " Per arrivare fin qui, c'è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio ". Il film è uscito al cinema lo scorso 24 novembre e già dal 15 dicembre è stato reso disponibile su Netflix. Una pratica sempre più comune da quando le piattaforme di streaming hanno conquistato un enorme successo, anche e soprattutto a seguito della pandemia che ha tenuto lontane le persone dai cinema per quasi due anni.

È stata la mano di Dio ha già conquistato pubblico e critica alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria. È stato candidato anche ai Golden globes ma ora concorre per la statuetta più ambita, quella che tutti bramano con intensità.

Paolo Sorrentino è tornato nel gotha del cinema mondiale a 8 dal trionfo de La grande bellezza. Era i 2014 quando, con il film ambientato a Roma, Paolo Sorrentino vinceva l'Oscar come miglior film internazionale. Nella cinquina con È stata la mano di Dio ci sono: Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi; Flee di Jonas Poher Rasmussen, che ha avuto la nomination anche tra i film d'animazione; Lunana: a yak in the lassroom di Pawo Choyning Dorji; La persona peggiore del mondo, di Joachim Trier.

Tanti i complimenti per Paolo Sorrentino da parte della politica e degli esponenti della cultura del nostro Paese.