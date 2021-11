"È stato Carlo a pronunciare le frasi razziste sul figlio di Harry e Meghan": bomba a corte

Da quando Harry e Meghan hanno rilasciato l’ormai celebre intervista a Oprah Winfrey, parlando di presunti commenti razzisti contro Archie, i tabloid stanno cercando di risalire all’autore delle frasi scioccanti. Ora un libro sostiene che il colpevole sarebbe proprio il principe Carlo.

Carlo alle Barbados

Il principe Carlo si trova alle Barbados, proprio nel giorno in cui nel Paese viene proclamata la Repubblica e gli ex sudditi della regina Elisabetta salutano una nuova era della loro storia nazionale. Su questo giorno solenne, però, è scesa un’ombra: in un nuovo libro sulla royal family, “Brothers And Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, del giornalista americano Christopher Andersen, che verrà pubblicato il prossimo 30 novembre negli Stati Uniti, c’è una clamorosa indiscrezione. Sarebbe stato il principe Carlo a parlare del colore della pelle del piccolo Archie, facendo dei commenti giudicati razzisti da Harry e Meghan.

I duchi, nell’intervista a Oprah, dissero: “Ero incinta da qualche mese di Archie e cominciai a sentire strane conversazioni. A Palazzo c’era chi ipotizzava che mio figlio non avrebbe dovuto ricevere alcun titolo regale. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato…e rapidamente questi discorsi alimentarono una campagna denigratoria”. Il principe Carlo sarebbe furibondo a causa di queste accuse e pronto a dare battaglia in tribunale.

Una teoria sconvolgente