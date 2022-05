La statua di Elettra Lamborghini al Madame Tussauds

Piercing, nei, tatuaggi e persino gioielli e vestiti. Ogni particolare, anche il più piccolo, è stato replicato per dare vita alla statua di Elettra Lamborghini, che sarà esposta al museo delle cere Madame Tussauds di Amsterdam a partire dalla prossima settimana.

La statua è stata svelata nel corso di un evento al Rooftop Copernico a Milano - presentato da Michele Wad Caporosso speaker di radio Deejay - e Elettra Lamborghini non ha nascosto il suo entusiasmo per questo importante traguardo, soprattutto perché la popstar è la prima italiana a venire riprodotta ed esposta insieme ad altre celebrità internazionali nel museo olandese. " Quando ho ricevuto la mail quasi non ci credevo. Pensavo fosse uno scherzo - ha detto la Lamborghini - ho pensato anche a una truffa invece era tutto vero e sono entusiasta. Siamo identiche, pazzesco! ".

A "nominarla" come candidata ideale sono stati i visitatori italiani e stranieri del Madame Tussauds di Amsterdam, che l'hanno scelta come celebrità più apprezzata e amata e lei è volata in Olanda per trasformarsi in una statua a grandezza naturale. Come ha spiegato Annemiek Dolfin, Head of Marketing di Madame Tussauds Amsterdam, ci sono volute tre ore di lavoro sul set - tra foto, video e body scanner 3D - per raccogliere ogni minimo dato e dettaglio dal colore dei capelli, a quello dei denti e della pelle e riportarli fedelmente prima su argilla e poi su cera. La statua è stata poi realizzata a Londra da un team di circa venti scultori, che hanno impiegato circa 6 mesi per creare la copia esatta di Elettra Lamborghini anche se " ora ho qualche chiletto in più ", ha scherzato lei.

Il vestito e le scarpe sull'opera d'arte sono state indossate in un concerto e donate dall'artista al Museo per esporre la statua. Anche la fede nuziale, l'anello di fidanzamento e i vari piercing riproducono fedelmente quelli portati da Elettra. Lei ora spera di essere posizionata accanto a personaggi come Michael Jackson o altri divi: " L'importante è essere in buona compagnia. Sicuramente è stata una bellissima esperienza e sono onorata di questa opportunità. Mi fa strano e fino a che non la vedrò lì non realizzo, ci andrò in incognito ".