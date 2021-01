Gf Vip, Elettra Lamborghini a sorpresa: "Rosalinda? Me la farei"

Elettra Lamborghini non smette di stupire i suoi fan. La regina delle classifiche musicali pop si è sposata da poco, ma non rinnega il suo passato bisex e ai suoi follower ha confessato di apprezzare ancora il genere femminile, in particolare una concorrente del Grande Fratello Vip.





Continui a essere attratta dalle donne

Vero

Come già è successo ad altri volti noti dello spettacolo anche Elettra Lamborghini si è fatta incuriosire dal gioco del momento su Instagram "Vero o Falso". La cantante di "Pem Pem" ha deciso di rispondere allecuriose dei suoi seguaci, anche quelle più provocatorie e personali, e con le risposte si è lasciata andare. E a chi le ha chiesto "", la Lamborghini non si è voluta sottrarre, replicando: "".Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne e della suané aveva parlato apertamente anche durante la partecipazione al Grande Fratello spagnolo. Nel reality iberico l'ereditiera aveva avuto addirittura un chiacchierato flirt con l'ex spogliarellista Daniela Blume. L'incontro con il deejay belga Afrojack l'ha fatta però capitolare e la cantate ha sposato il musicista lo scorso settembre sulle rive del Lago di Como.

Rosalinda me la farei ajajajjaaj

Fate entrare Elettra nella casa!!!", "No Elettra in love con Rosalinda, abbiamo una nuova ship in corso: le #rosghini", "Buongiorno solo a Rosalinda Cannavò che è riuscita a conquistare anche Elettra Lamborghini

Ma ci pensate se Elettra Lamborghini entrasse in casa e stesse appiccicata a Rosalinda?

La fede al dito non ha però mutato le suesessuali e nel rispondere alla curiosità del fan su Instagram Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una rivelazione davvero piccante. "", ha confessato la regina del twerking, dichiarando il suo interesse verso la gieffina,, al secolo Rosalinda Cannavò. Del resto l'attrice sembra non disdegnare le attenzioni femminili che l'hanno portata ad avvicinarsi anche alla modella brasiliana. La rivelazione buttata là da Elettra Lamborghini con la sua solita ironia ha smosso il popolo dei social, che su Twitter si è letteralmente scatenato con cinguettii che potrebbero richiamare l'attenzione di Alfonso Signorini: "", "".