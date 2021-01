Stefania e Tommaso pronti ad uscire dal Gf Vip

Il 25 gennaio verrà decretato il primo finalista di questa lunghissima e fortunata edizione del Grande Fratello Vip. In quella puntata però, potrebbe esserci un grande colpo di scena la cui ipotesi al momento sta mettendo in subbuglio il web. Sembra infatti che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi abbiano deciso di abbandonare il gioco. Una notizia che lascia sicuramente molti punti interrogativi, ma che ha gettato i fan in una sorta di disperazione.

I due infatti sono tra i protagonisti assoluti di questa edizione e in molti vedevano o l’uno o l’altra vincitori assoluti. Amici fin dal primo momento, Stefania e Tommaso hanno affascinato i telespettatori con la loro ironia, le loro liti epiche e quel pizzico di cinismo che li ha resi il re e la regina del web.

E proprio il web, non appena appresa la notizia, li ha mandati subito in tendenza con oltre 10.000 tweet. Ma quali sono stati i motivi che ad un passo dalla finale hanno fatto prendere ai due questa possibile decisione? Il più importante sicuramente il prolungamento del reality. Solo la scorsa settimana infatti Alfonso Signorini aveva informato gli abitanti della Casa di un ulteriore allungamento fino a fine febbraio.

Questa notizia non era stata accolta bene e subito dopo la trasmissione Tommaso aveva avuto anche un attacco di panico. “ Non ce la faccio più a stare qui ”, aveva rivelato agli altri abitanti. Della stessa opinione anche Stefania Orlando che oggi, alla domanda di Rosalinda se conosceva l’intenzione di Tommaso, ha risposto senza mezzi termini “ io sono nella stessa situazione ”.

Inoltre i due, lontani dalle telecamere, hanno accennato a questa possibilità che ora dopo ora sembra diventare sempre più una certezza. Ovviamente dopo quattro mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, abbandonare sembra un vero peccato ed è proprio in questo che sperano i migliaia di follower dei due: in un ripensamento dell’ultimo momento.

Nel caso che questa ipotesi si concretizzi lunedì sera, il web è pronto a sostenere con i voti un’altra concorrente amatissima Maria Teresa Ruta. Un po’ la mamma di tutta la Casa, Maria Teresa è passata indenne a decine di nomination e nonostante qualche cedimento degli ultimi giorni è fermamente convinta di portare a termine il gioco.