Stefano Accorsi è Vostro Onore nella nuova fiction di Rai Uno

La stagione televisiva di Rai Uno ancora non è finita. Si è appena conclusa la terza stagione de L’Amica Geniale – l’ultimo episodio è andato in onda domenica 27 febbraio – ma in prima serata arriva una nuova fiction molto attesa, che potrebbe rivelarsi un altro grande successo. Per 4 prime serate a partire da lunedì 28 febbraio, su Rai Uno debutta Vostro Onore. Stefano Accorsi è il protagonista assoluto di un tesissimo dramma legale, remake di un’omonima serie tv israeliana già adattata per pubblico americano nel corso del 2020. La fiction, oltretutto, segna il ritorno nel piccolo schermo del celebre attore lanciato da Ferzan Ozpetek, dopo che su Sky ha lavorato per tre stagioni alla serie di 1992. Diretta da Alessandro Casale, è sceneggiata da Paolo Piccirillo (che ha lavorato per Mare Fuori) e da Laura Grimaldi (celebre per la Generazione 56 K di Netflix).

La trama di Vostro Onore

Al centro della vicenda c’è la vita del giudice Vittorio Pagani (Stefano Accorsi). Lavora a Milano ed è conosciuto per essere un giudice incorruttibile e che non regala sconti a nessuno. Fino a quando non si trova in una situazione scomoda in cui è coinvolto il figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggiolo). Diviso tra integrità morale e la salvaguardia della sua famiglia, il giudice non sa come difendere suo figlio da un’infamante accusa di omissione di soccorso dopo un incidente stradale. La situazione in cui è caduto Vittorio è senza via di scampo, dato che proprio durante le indagini per quanto è accaduto al figlio, riceve la notizia di essere in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. Tutto questo, insieme a un tormentato passato, si riflesse sul lavoro e sul rapporto con Matteo.

La fiction che è stata girata tra Roma e Milano

Oltre a Stefano Accorsi nel cast c’è anche Camilla Semino nel ruolo di una giovane avvocatessa ed ex tirocinante di Vittorio; come Barbara Ronchi nelle vesti di un’ispettrice e amica del giudice. Ma anche Leonardo Capuano, ispettore della DIA, legato a Vittorio da un forte legame di amicizia. Vostro Onore, co-prodotta da Rai Fiction, è stato girato tra Milano e Roma tra il maggio e l’autunno del 2021, sotto il più stretto riservo e con ferree regole per contenere il contagio da Covid-19. Il primo episodio che debutta il 28 febbraio su Rai Uno è già disponibile su Raiplay in anteprima dallo scorso fine settimana. I restanti episodi arrivano in tv tutti i lunedì sera.