Stefano De Martino preso di mira Jeremias? “Amare non è avere”

Da quando Belen Rodriguez ha ufficializzato la crisi con Stefano De Martino, il fratello minore della showgirl argentina ha iniziato a pubblicare delle Instagram story che sembrano essere indirizzate proprio al cognato.

Legatissimo alla sorella Belen, Jeremias si è sempre dimostrato molto protettivo nei suoi confronti: dopo la prima separazione, a distanza di cinque anni dal matrimonio, fu proprio lui a non trattenersi lasciandosi andare a dichiarazioni al vetriolo nei confronti di De Martino. Ma, al tempo stesso, è stato sempre il fratello minore della Rodriguez a spingerla nuovamente tra le braccia del marito dopo la fine della storia con Andrea Iannone.

“ Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima non la facesse sentire bene. Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora – aveva confidato Jeremias rivelando di aver fatto da paciere tra Belen e Stefano - . Durante una vacanza a Ibiza, Belén e io abbiamo cominciato a confidarci. Guardandola negli occhi le ho chiesto: ‘Perché non parli più con il papà di tuo figlio?’. Lei mi ha sorriso e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme ”.

Felice per la riappacificazione, Jeremias Rodriguez è riuscito anche a lasciarsi alle spalle i vecchi rancori con Stefano De Martino ma, nelle ultime ore e dopo l’annuncio della nuova crisi, le frasi condivise dall’argentino sui social sembrano essere delle nuove, velenose, frecciatine nei confronti del cognato.

“ Corriamo via da chi ha troppa sete di vendetta ”, ha scritto qualche giorno fa su Instagram citando il brano dei Maneskin, “ Se l’amore cade, tutto ciò che sta attorno cade ”, ha continuato a scrivere più tardi Jeremias mentre, nelle ultime ore, è comparso un altro post che sembra essere ancora riferito a De Martino. “ Per amare devi sapere che avere non è amore ”, si legge sul profilo di Rodriguez e, ancora una volta, i fan più curiosi continuano a chiedersi cosa sia accaduto tra Belen e Stefano, e tra il ballerino e il cognato.