Un'indiscrezione su De Martino "In barca con quella bionda..."

Il gossip continua a travolgere Stefano De Martino che, come documentato dal settimanale Nuovo, è stato avvistato a bordo di una barca insieme ad una misteriosa ragazza bionda.

Dopo l’ufficializzazione della crisi con Belen Rodriguez, i pettegolezzi sulla coppia si sono rincorsi di ora in ora: dalla ricerca delle motivazioni che hanno scatenato la seconda rottura, fino agli indizi che potessero dimostrare le ipotetiche nuove relazioni di De Martino, sui giornali e sul web il gossip sui due è stato incessante.

Solo qualche giorno fa, l’entourage di Stefano si era affrettato a smentire la notizia secondo la quale il conduttore di Made in Sud avesse una relazione con una ex ballerina dello show comico, tale Maria Rosaria Leone, oggi lontana dal palcoscenico e dedita alla famiglia.

Nelle ultime ore, però, la foto pubblicata in copertina dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti sta facendo il giro della rete e alimentando il chiacchiericcio sulla nuova vita sentimentale dell’ex di Belen. Stefano De Martino è stato paparazzato durante una giornata di relax a bordo di una barca. Accanto a lui, a petto nudo e con il sorriso stampato sulle labbra, una misteriosa bionda della quale non si conosce il volto.

Lo scatto, che potrebbe confermare la rottura definitiva tra De Martino e la Rodriguez, ha fatto storcere il naso ai fan della coppia e lasciato intendere che la giovane al fianco del ballerino possa essere proprio una delle sue nuove fiamme.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, la ex ballerina di Made in Sud, Maria Rosaria, non sarebbe la presunta donna con la quale De Martino avrebbe intrattenuto una relazione. La penna del settimanale Chi, infatti, dopo la smentita da parte dell’ufficio stampa del conduttore Rai, ha voluto fare una precisazione.

“[...] Girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri – ha scritto Parpiglia - . […] La prima si chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, professione make up artist. Due ragazze che avrebbero perso la testa per Stefano De Martino, avrebbero condiviso del tempo con lui che però di innamorarsi, di storie serie, al momento non ne vuol sapere anche se con Maria forse qualcosa di più al momento c’è ”.

In seguito allo scoop del giornalista, è arrivata la piccata replica social di Belen che ha commentato in una Instagram story: “ L’amore è per la gente vera ”. Una sonora stoccata all’ex marito, dunque, che ha il sapore di un addio malinconico e a tratti rancoroso.

Chissà, dunque, se la bionda avvistata in barca insieme a Stefano sia una delle due pretendenti di cui Parpiglia ha raccontato recentemente o, semplicemente, un'amica che ha trascorso con lui una giornata rilassante.