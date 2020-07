La stoccata di Stefano De Martino contro la madre di Belen: "Ti ha chiamato la mia ex suocera? Cambia numero"

L'ultima puntata dello show comico Made in Sud, condotto da Stefano De Martino, ha regalato una perla agli amanti del gossip. L'ex ballerino è particolarmente riservato sulla sua vita privata e non ama parlare della separazione da Belen Rodriguez, tanto meno della vicenda che coinvolge anche Alessia Marcuzzi. Eppure, ogni puntata di Made in Sud ha ragalato brevi siparietti con il comico Peppe Iodice, che ieri è riuscito nell'impresa di far sbilanciare De Martino, che ha lanciato una stoccata alla sua ex suocera.

Il comico e attore napoletano ha stuzzicato da prima il conduttore sulle voci che vedono un suo presunto riavvicinamento con Emma Marrone, con la quale l'ex ballerino è stato fidanzato anni fa, prima di conoscere Belen. Ma quella con la cantante non è una relazione qualunque, perché i ben informati ricorderanno sicuramente che De Martino la lasciò proprio per iniziare la storia con l'argentina e pare che ci sia stato addirittura il tradimento nei suoi confronti. I gossip di queste settimane mormorano di un possibile riavvicinamento tra i due, entrambi attualmente single, anche per alcuni like che la cantante e la conduttrice si sarebbero scambiati nelle ultime settimane. Solo fantasie e invenzioni o c'è di più? A volerlo scoprire è anche Peppe Iodice, che ha provocato De Martino: " Fratimo, ti devo parlare. È l’ultima puntata di Made in Sud, poi comincerà un’estate rovente per te. Io ho paura perché ci perdiamo di vista, tu fai le scorribande con le vrenzole sulle barche. Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone? ". Immediata la smentita di Stefano De Martino su questo punto: " Ma non è vero! "

Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez

Ma cambia numero, senti a me

Mi ha detto testuali parole. ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui

Chiuso l'argomeno Emma Marrone, Peppe Iodice dal palco di Made in Sud rincara la dose contro De Martino: "". Stefano De Martino avrebbe potuto glissare, come ha sempre fatto nelle scorse settimane quando il comico ha toccato il tasto dolente di Belen, ma stavolta ha voluto rispondere e l'ha fatto con una battuta che non poteva certo passare inosservata. "", ha detto Stefano prima che Iodice si prendesse di nuovo la parola per concludere il suo sketch: "". Ci sarà una reazione da parte di Belen? La showgirl argentina nelle scorse settimane non ha mai risposto direttamente al gossip ma ha sempre fatto in modo di lanciare qualche frecciatina velenosa, che ha sempre fatto centro.