La storia delle spille più famose della regina Elisabetta

Sono stati scritti montagne di articoli e libri sullo stile della regina Elisabetta, sugli outfit, i colori preferiti della sovrana, le modalità di selezione degli abiti, i gioielli. In particolare, quando parliamo di questi ultimi, tendiamo a soffermarci sugli splendidi diademi della Corona. Questo, però, ci porta a trascurare un dettaglio a cui la regina rinuncerebbe difficilmente, le spille. Ci siamo “accorti” davvero della loro presenza durante il discorso della sovrana alla nazione, lo scorso 5 aprile, quando abbiamo notato il turchese circondato da diamanti appuntato sul cuore di Sua Maestà (le spille vanno sempre portare sulla sinistra, come vuole l’etichetta). Si trattava di un dono dei suoceri alla regina Mary in occasione del suo matrimonio nel 1893.

Vanity Fair racconta che Elisabetta II possiede una collezione personale di gioielli composta da 300 pezzi e di questi un terzo sarebbero spille. La monarca le ama molto e oltre al valore inestimabile queste spille hanno anche una storia famigliare lunga e interessante. Sono simboli del casato e rappresentano, come spesso accade con i gioielli, le radici della persona che le indossa. Durante il suo regno la regina Elisabetta ha ricevuto in dono diversi monili e per ben due volte i suoi forzieri si sono aperti per lasciar entrare i gioielli ereditati subito dopo la morte della Regina Madre (2002) e della regina Mary (1953).

Vediamo la storia le spille più belle e famose della collezione della sovrana. La prima non può che essere la Cullinan V, un diamante da 19 carati. La pietra grezza originaria (la più grande mai scoperta) da cui venne tagliato pesava 3160 carati e venne trovata nel 1905 nella miniera in Sud Africa di proprietà di Thomas Cullinan. Il 10 dicembre 1908 il diamante venne frazionato in 3 parti e successivamente nelle 9 che conosciamo oggi. La parte numero 5, che oggi indossa la regina Elisabetta, venne donata dal governo sudafricano alla regina Mary nel 1905. Mary di Teck la affidò al gioielliere Garrard, che ne fece una spilla.

La leggenda vuole che durante il ritrovamento la pietra grezza venisse scambiata per un sasso senza valore e che al momento del taglio fu la lama a rompersi per prima (in effetti in natura i diamanti sono le pietre più dure). La regina Elisabetta ha indossato la spilla Cullinan V in diversi momenti importanti della sua vita, tra cui il discorso alla nazione del 1991, in piena Guerra del Golfo e il funerale della madre. La spilla più preziosa al mondo è la Granny’s Chips, composta dal Cullinan III (94,4 carati) appeso al Cullinan IV (63,6 carati). Altri due diamanti a cui la regina Mary era affezionatissima. La regina Elisabetta scelse questa spilla per la prima volta in occasione della sua visita di Stato nei Paesi Bassi (1958) poi, tra gli altri eventi, durante la messa del Diamond Jubilee (2012).

Famosa è anche la spilla a forma di giunchiglia che la regina Elisabetta portò per il Giubileo d’Argento (1977) e per i matrimoni di Carlo e Diana (1981) ed Edoardo e Sofia di Wessex (1999). Si tratta del diamante rosa più bello e più puro al mondo, da 54 carati. La sovrana lo ricevette come dono di nozze e nel 1953 lo affidò a Cartier perché ne facesse una spilla. Il diamante porta il nome del geologo che lo ritrovò in Tanzania nel 1947, John Thorburn Williamson. Per le nozze di William e Kate e della principessa Margaret con il conte di Snowdon la regina Elisabetta optò per la spilla a forma di fiocco dal nome evocativo e romantico, “True Lover’s Knot”.

Il gioiello di buon auspicio per i matrimoni, anche questo ereditato dalla regina Mary. Venne disegnato da Garrard nel 1932. A dire il vero Sua Maestà ha diverse spille che sembrano fiocchi scintillanti. Uno di questi è il Dorset Bow, creato da Carrington & Co. Un dono della contea di Dorset all’immancabile regina Mary per il suo matrimonio. Elisabetta II ha indossato questa spilla al battesimo del principe Carlo e al funerale di Edoardo VIII. Per il matrimonio di Harry e Meghan, invece, la sovrana ha tirato fuori dagli scrigni la spilla Richmond (dal nome della città che l’ha donata), un gioiello di perle e diamanti che fu un altro regalo di nozze per Mary di Teck e che la regina Elisabetta ha indossato anche durante l’incontro con Papa Giovanni Paolo II a Roma (2000).

Spesso quando la sovrana veste di blu e partecipa a eventi che si svolgono di giorno, sceglie la spilla Prince Albert, uno zaffiro circondato da diamanti che il principe Alberto regalò alla regina Vittoria il giorno prima del loro matrimonio. La giovane Vittoria volle assolutamente indossarlo per la cerimonia, il 9 febbraio 1840. La sua discendente lo scelse per la cena con i Kennedy nel 1961. Gli smeraldi della spilla Cambridge di Queen Mary appartenevano alla nonna della regina Mary, poi passarono al fratello Frank che li regalò all’amante. Vennero recuperati dietro lauto compenso e la regina Elisabetta li ha sfoggiati diverse volte, anche durante la visita di Trump nel 2019. Per il viaggio a Londra degli Obama (2016) e il messaggio alla nazione durante il Diamond Jubilee (2012) la sovrana ha appuntato la spilla di acquamarina e diamanti che i genitori le regalarono per i suoi 18 anni.

Spesso la regina Elisabetta indossa spille che appartenevano a sua madre, come quella a forma di foglia di palma (Palm Leaf Brooch) con diamanti disegnata da Cartier nel 1938. È lo stesso gioiello che vediamo nella celebre foto “tre regine in lutto” scattata per il funerale di Giorgio VI nel 1952 e che la sovrana porta quotidianamente. Nel 2005, per il matrimonio di Carlo e Camilla, Sua Maestà preferì la spilla a forma di fiore d’acacia (Australian Wattle Brooch) ricevuta in regalo dall’Australia in occasione del royal tour del 1954. Infine il dono più romantico arriva dal principe Filippo. Un simbolo di passione e di eterno amore rosso come il fuoco. La spilla Scarabeo, rubini circondati da oro e diamanti che la regina Elisabetta indossa nella foto celebrativa dei 70 anni di matrimonio. Nel 1966 il principe Filippo affidò le pietre al gioielliere Andrew Grima. La leggenda racconta che siano state tolte da un copricapo indiano. Chissà che non sia proprio questa la spilla preferita della regina Elisabetta.