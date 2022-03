La storia di una famiglia moderna. In streaming c'è Un'altra scatenata dozzina

Si allarga sempre di più l’offerta della piattaforma di Disney+. Per i giovani e per i meno giovani c’è la possibilità di spaziare tra film e serie tv originali e, perché no, riscoprire i cult del passato. Sono proprio alcuni “pezzi da novanta” che tornano in streaming e in una nuova veste, costruiti in un’ottica nuova e moderna per volgere uno sguardo ai grandi cambiamenti che stiamo vivendo. Succede con Un’altra scatenata dozzina, film per famiglie, che arriva nel catalogo italiano di Disney+ dal 18 marzo. È una commedia scanzonata e divertente, che propone lo stesso format (ma con un cast diverso) dell’omonimo film del 2003 con Steve Martin e Bonnie Hunt. Al loro posto ci sono Zach Braff, comico e mattatore americano, conosciuto per essere stato il protagonista di Scrubs, e Gabrielle Union. Cambia il cast, cambiano i temi ma non la sostanza. Un’altra scatenata dozzina, grazie a battute sagaci e tanti buoni sentimenti, regala al pubblico il ritratto di una famiglia moderna.

Al centro di Un’altra scatenata dozzina c’è la storia di due – non più giovani - innamorati che decidono di unire in una sola famiglia i figli che hanno messo al mondo dai loro precedenti matrimoni. Paul riceve una vantaggiosa offerta di lavoro nel New Yersey e Zoe coglie la palla balzo per andare a vivere insieme con i rispettivi figli e insieme a Paul. Passata la gioia iniziale, i due genitori presto si renderanno conto che non sarà affatto una convivenza facile. Paul e Zoe dovranno vedersela con la scorbutica Harley, la patita dei social Ella, la modaiola Luna, la sportivissima Dej e lo scatenato e inafferrabile Bronx. Badare alle esigenze di tutti sarà difficile, questo è vero, ma anche straordinariamente divertente.

Non è un film che lascia il segno. Nella sua convenzionalità, però, Un’altra scatenata dozzina racconta di tematiche e menage di coppia che qualsiasi famiglia moderna si trova ad affrontare. Il bello del film è racchiuso proprio in questo dettaglio. E come ha tenuto a precisare Zach Braff nella conferenza stampa virtuale e in diretta da Los Angeles: "Il nostro pianeta è una grande famiglia. Nelle nazioni o nelle regioni siamo tutti una famiglia. Ognuno di noi è connesso a qualcosa e questo, molto spesso, lo perdiamo di vista. Spero che in questo film, mostrando una piccola ma grande famiglia e quanto tutti si amino l’un l’altro, possa ispirare le persone in tanti modi diversi".