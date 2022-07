"È la storia della musica...". Niente Britney (per ora): a Sanremo c'è Morandi

Da questa mattina si rincorrevano le voci circa il possibile annuncio di Britney Spears al prossimo festival di Sanremo. La voce aveva cominciato a correre con insistenza e sembrava essere plausibile, alla luce della presenza di Amadeus nel corso dell'edizione serale del Tg1. Ma quanto speravano nella presenza della cantante americana sono rimasti con l'amaro in bocca. Il conduttore, infatti, ha presentato un altro grande nome che lo affiancherà durante tutta l'esperienza al teatro Ariston di Sanremo. Non ci sarà (per il momento) Fiorello ma accanto ad Amadeus per tutte e le tre le sere ci sarà Gianni Morandi. Se Chiara Ferragni apparirà in Riviera solo durante la prima e l'ultima serata, il cantante di Monghidoro sarà una presenza costante.

" Per tutte e cinque le serate sul palco saremo in due. Io e il grande Gianni Morandi ", ha annunciato Amadeus prima di lanciare un contributo video con protagonista proprio il nuovo co-conduttore, già conduttore di precedenti edizioni: " Buonasera signora Cardinaletti, buonasera Amadeus. Sono a casa e mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto io amo Sanremo. Poi mi sono fatto una domanda: 'Come mai Amadeus mi vuole vicino?' ".

A questa domanda, lo stesso Morandi si è dato una risposta (ironica): " Ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari. Grandi successi. Festival anche molto impegnativi. Faticosi. E tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e allora forse hai bisogno vicino di qualcuno che ti dia una mano, forte, energica, giovane. E, quindi, hai chiamato me. Accetto con entusiasmo ". Successivamente, è lo stesso conduttore a spiegare perché ha scelto di farsi affiancare proprio da Gianni Morandi per il suo terzo festival di Sanremo: " Una grande gioia. Gianni è amato da tutti. Gianni è la storia della televisione. È la storia della musica. Ed è anche il presente, perché lui è amatissimo dall'intera famiglia, da intere generazioni. I ragazzi oggi amano Gianni Morandi così come lo facevano i nostri genitori negli anni '60. Lui è attualissimo ".

Mancano ancora molti mesi allo start ma Gianni Morandi ha già annunciato due co-conduttori. Non è chiaro se ce ne saranno altri ma è certo che nelle prossime settimane non mancherà l'occasione da parte sua di tornare al Tg1 per annunciare i super ospiti. E, forse, anche Britney Spears.