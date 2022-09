A Striscia la notizia arrivano le nuove veline: ecco chi sono

Cambio della guardia sul bancone di Striscia la notizia, dove da martedì 27 settembre ci saranno Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Le nuove veline, entrambe 22enni, prendono il posto di Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, che hanno ricoperto il ruolo nella scorsa edizione.

Ancora una volta Antonio Ricci ha attinto dalla scuola di Amici per selezionare le veline, che ballerano gli stacchetti tra un servizio e l'altro. Lo scorso anno, infatti, Talisa e Giulia erano state scritturate subito dopo la finale di Amici 2020. E quest'anno una delle due nuove veline arriva proprio dal talent di Maria De Filippi.

La mora Cosmary Fasanelli, pugliese di Brindisi, è cresciuta praticando molti sport e studiando danza dai tre anni e mezzo. Dopo diverse esperienze televisive come ballerina (a 17 anni ha debuttato a Tu si que vales), Cosmary si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici 21. Un'esperienza decisamente formativa, che le ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo. Cosmary si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica.

La bionda è invece Anastasia Ronca, anche lei 22 anni, originaria da Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Nata come ginnasta (passione trasmessale dalla madre, che è stata anche la sua coach), Anastasia ha cominciato a lavorare come fotomodella molto giovane. Nel 2019 ha esordito in televisione nel ruolo di Miss Colorado nell'omonima trasmissione comica di Italia Uno. Mentre nel 2021 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island. Di sè dice di esssere determinata e di avere un sogno da realizzare: fare l'attrice.

Anastasia e Cosmary debutteranno tra pochi giorni al fianco della nuova coppia di conduttori composta da Luca Argentero e Alessandro Siani. I due attori apriranno la 35esima edizione di Striscia la notizia. Il primo, reduce dal successo della fiction "Doc-Nelle tue mani", è alla prima esperienza come conduttore di Striscia, mentre per il comico Siani si tratta di un ritorno dietro il bancone del tg satirico.