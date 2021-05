Su Disney+ c'è New Girl: "L'amicizia fra donne e la convivenza con gli uomini"

Pian piano il catalogo italiano del colosso di Disney+ si arricchisce sempre più. Dal 14 maggio, ad esempio, si unisce anche New Girl. La frizzante comedy prodotta in America è andata in onda su FOX dal 2011 al 2018, per un totale di 146 episodi, suddividi in otto lunghe stagioni. In Italia, invece, arriva in prima visione dal 2012 su Sky e per un breve periodo anche su MTV. Fino a questo momento, però, non è mai stata inserita in nessun canale streaming a pagamento. Tocca al network della Disney colmare il gap, portando in Italia tutti gli episodi prodotti per una lunga e divertente maratona. New Girl, anche se non sembra, ha lasciato il segno nell’immaginario di tutti.

Con ironia e un pizzico di perbenismo ha saputo raccontare la vita di un gruppo di trentenni che sono alla ricerca del lavoro e, soprattutto, dell’amore. È anche una serie altamente femminista, nonostante sia stata trasmessa in un momento in cui il mondo dello spettacolo (e la vita di tutti i giorni) ancora non era stato sconvolto dall’uragano del #Metoo. "È una serie che parla di rapporti umani e che esplora, con ironia, il rapporto di amicizia tra donne e uomini". Queste le parole di Hannah Simone, co-protagonista dello show, che ci ha rivelato durante una tavola rotonda in vista del ritorno on-web di New Girl.

Un gruppo di trentenni alla ricerca della propria identità: di cosa parla la serie tv

Non è mai troppo tardi per trovare un nuovo obbiettivo nella propria vita. E Jess (Zooey Deschanel) lo sa fin troppo bene. Rimasta single dopo una lunga e travagliata storia d’amore, la giovane decide che è arrivato il momento di tornare a essere padrona della vita. Con l’aiuto di Cece (Hannah Simone), sua migliore amica, Jess trova una stanza in loft già abitato da tre ragazzi: il barista Nick (Jake Johnson), lo sciupafemmine Schmidt (Max Greenfield), e Winston (Lamorne Morris) ex giocatore di basket che sta cercando di reinventare se stesso.

Una convivenza difficile, almeno all’inizio. Successivamente, però, tutti trovano il modo di appianare le proprie divergenze, imparando l’uno dai difetti dell’altro. E in poco tempo quella che pareva una convivenza impossibile, diventa una grande amicizia. Con un ritmo incalzante e un mucchio di battute sagacissime, New Girl ha trovato il modo di imporsi nel panorama televisivo contemporaneo. Un po' comedy e un po' drama di formazione, lo show con un cast assai convincente è stato capace di raccontare il mondo dei trentenni, esplorando la realtà degli adulti. Una scommessa vincente che ha regalato a New Girl un successo insperato.

"Donne che si trovano a convivere con tre uomini"

"Questa serie tv è stata il mio primo ruolo veramente importante", ci rivela Hannah Simone. Attrice ma anche modella, ha trovato un buon consenso da parte del pubblico grazie al ruolo di Cece, spumeggiante amica di Jess. Nello show è una barista che non ha dimenticato il suo passato da indossatrice. Capelli lunghi e bruni, pelle ambrata e occhi da cerbiatta. Così dai fan viene ricordata Hannah Simone. Durante l’intervista via web ha preferito invece nascondere il viso e far echeggiare la sua spigliata parlantina. "Interpretare Cece per così tanto tempo è stato un grande onore. Gli autori hanno fatto un ottimo lavoro. Attraverso le disavventure di Jess sono riusciti a catturare l’essenza di un’amicizia tra donne. Sembra facile, ma non è così", ci racconta.

"Cece e Jess sono due donne che si trovano a convivere con tre uomini. In questo contesto non ci sono sbavature. Ogni cosa è bilanciata alla perfezione. Con il potere della commedia, infatti, si sono affrontati tanti argomenti, anche attuali. Attuali ieri come oggi. Uno di questi è proprio raccontare la vera amicizia tra donne", aggiunge. "New Girl fa capire quanto può essere divertente. La serie è finita da molto tempo, ma conservo un bellissimo ricordo di quel periodo sul set. Grazie a Cece ho conosciuto l’importanza dei rapporti umani".

Nuovi episodi per New Girl? "Perché no"

Dopo la fine della serie, l’attrice non ha abbandonato la recitazione e, come guest star, ha partecipato a diverse comedy come 1600 Penn e Single Parents. New Girl, però, è un pezzo di vita. "Se ci fosse un revival? Certo. Se tutto il cast decidesse di partecipare, sarei ben lieta di girare altri episodi. Sarebbe bello conoscere le storie di Cece e co. come si sono evolute dopo l’ultimo ciak", ci rivela con un tono allegro. "Di quei 146 episodi conservo molti momenti indimenticabili. Recitare in New Girl, lo dico sempre, è stato un onore per me. Sono due però i ricordi che mi porto dentro. Uno, è il primo giorno di riprese. Ho provato una sensazione bellissima. Inevitabilmente, il secondo ricordo più bello è l’ultimo ciak. L’attimo in cui si ha la consapevolezza che tutto sta per finire - ammette -. Ho visto il set vuoto, senza i cameraman, i fonici, tutte le cose che avevo lascito nei camerini…. Sì, un momento bello ma anche molto triste".

"Una serie tv che ha spiegato il significato di amicizia"

"Di quell’esperienza ricordo tutto. Ogni cosa. Ogni dettaglio", aggiunge Hannah Simone. "Ha rappresentato quasi 10 anni della mia vita. È come se avessi vissuto insieme a Cece per un lungo periodo di tempo – ci rivela ancora -. Mi ha permesso di capire il significato della parola amicizia. Una cosa del genere è molto rara nell’ambiente delle serie tv. È stata un’esperienza che mi ha formato sia sul personale che da punto di vista lavorativo".

E in ultima battuta, ammette quanto sia stato fondamentale dare voce al personaggio di Cece."Nel corso della serie tv io e il mio personaggio facciamo delle scelte, che possono essere giuste o sbagliate, ma alla fine entrambe ci siamo evolute. È come se avessi imboccato lo stesso percorso di Cece, ma in modi diversi – continua -. Ho partecipato a così tanti episodi che è inevitabile avere la possibilità di crescere ed essere influenzata dal mio personaggio, anche se lo show è una semplice commedia. Ed è grandioso poter essere parte di tutto questo. La cosa più bella? Ho visto le mie stesse sensazioni attraverso gli occhi dei fan, che hanno riso, pianto e gioito con Jess, Cece e gli altri membri del cast", conclude.