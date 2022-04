Lo svenimento, lo stress, gli accertamenti: cosa succede a Pierpaolo Pretelli

Non sono giorni facili quelli che Pierpaolo Pretelli sta vivendo da quando, poco prima di Pasqua, l'ex velino di Striscia ha avuto un malore. È stata la compagna, Giulia Salemi, a informare i fan dello svenimento di Pierpaolo avvenuto mentre stava andando a Roma per impegni di lavoro. Ora, dopo giorni di assenza e silenzio, Pretelli è tornato sui social per raccontare quanto gli sta accadendo.

Pierpaolo ha risposto alle domande dei follower nelle storie del suo profilo Instagram, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute: " La cervicalgia non mi lascia stare". L'ex gieffino ha svelato di sentirsi meglio ma di avere avuto un malore dovuto proprio alla cervicale, che si sarebbe acutizzata a causa dello stress: "Colpa dell'accumulo di tanto stress e tensioni. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert del corpo" .

Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento di grande popolarità. Tale e quale show, Domenica In e il recente impegno su radio 101 sono stati solo alcuni dei progetti lavorativi che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi. Ma la pressione mediatica e qualche disturbo fisico sottovalutato lo hanno portato ad avere un momento di down poco prima di Pasqua.

" Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente ", aveva raccontato Giulia Salemi sul web alla vigilia di Pasqua e i fan si erano subito preoccupati per lui. Su Instagram, però, Pretelli ha rassicurato tutti, raccontando di essersi sottoposto a una risonanza magnetica per accertare la natura della cervicalgia e l'attuale stato della colonna vertebrale.

La notizia di accertamenti medici si era diffusa tra i fan della coppia prima del racconto di Pierpaolo. Ma le voci erano sfuggite un po' di mano e lasciavano intendere che Giulia si fosse sottoposta ad analisi mediche per una sospetta gravidanza. In realtà la Salemi aveva accompagnato Petrelli alla risonanza magnetica. Nonostante il momento difficile, Pierpaolo non rinuncia ai suoi progetti. Sul web continua a essere presente e ha annunciato di avere nuovi impegni televisivi, che svelerà a breve. Intanto lui cerca di recuperare le energie e le recenti festività sono state l'occasione per prendere le distanze dal lavoro e dedicarsi a se stesso e alla fidanzata.