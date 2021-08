"Tagliati i capelli, sei vecchia", "Perché rompi i c...?": e la Venier dà di matto

Schietta e diretta, Mara Venier sui social si fa spesso notare per le risposte che lascia a chi la critica per le sue condivisioni. La conduttrice di Domenica In, a differenza di molte sue colleghe, non è particolarmente tollerante e spesso ricorre anche al blocco per non avere scocciature nei suoi post. L'odio social è una piaga purtroppo ormai diffusa, basta scorrere i profili dei personaggi noti per trovare commenti offensivi, insulti ma anche minacce e auguri di morte. Una deriva che non sembra possibile arginare, per bloccarla Mara Venier ha deciso di passare alle maniere forti, esponendosi in prima persona.

Nel profilo della conduttrice di Domenica In ci sono spesso migliaia di commenti, la maggior parte dei quali sono positivi, alcuni al limite dell'adulazione. D'altronde, la Venier può contare su un'ampia base di fan pronti a seguirla in tv e sui social e a sostenerla anche nelle sue campagne contro gli hater. Uno degli ultimi commenti ai quali ha risposto la conduttrice veneta è stato lasciato sotto una delle foto che la ritraggono in vacanza al mare con suo marito Nicola Carraro. Mara Venier ha trascorso alcune settimane di relax in famiglia in Toscana dopo il dramma dell'operazione odontoiatrica andata male, che a distanza di mesi le provoca ancora disagi.