"Non so se guarirò...": il dramma della Venier

Si dice che il tempo sia in grado di lenire tutte le ferite, ma quella di Mara Venier potrebbe metterci più tempo del previsto. Lo ha confessato la conduttrice nel corso dell'ultima intervista rilasciata alla rivista Gente. " Occorrerà tempo - ha dichiarato Mara Venier - penso parecchio, perché ancora non sono messa benissimo ".

L'amara confessione arriva alla vigilia del ritorno in televisione alla conduzione del suo programma su Rai Uno, Domenica In. A oltre due mesi dal drammatico incidente vissuto in seguito a un intervento ai denti andato male, Mara Venier ha svelato di essere ancora lontana dal recupero, tra cure e visite mediche: " La lesione al nervo, in seguito all'intervento per un impianto dentale, purtroppo c'è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione ".

Solo il tempo, oltre alle cure, dirà se la sua condizione sarà recuperabile o meno. Intanto lei prova a reagire grazie all'affetto del pubblico e a quello della sua famiglia con la quale ha trascorso le recenti vacanze estive in Versilia. Al settimanale Gente, Mara Venier non ha nascosto di aver attraversato un momento drammatico. L'insensibilità al volto, causa di una lesione al nervo avvenuta durante un intervento mal riuscito, le ha procurato non solo dolore fisico, ma anche psicologico: " Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti di fragilità e profondo sconforto ". Tanto da farle pensare di fermarsi e dire addio al piccolo schermo: " Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi e pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In ".